Затраты Москвы на благоустройство оказались сопоставимы со всей Россией

11:25

С 2011 года московские власти потратили на благоустройство столицы свыше 1,5 трлн рублей - это немногим меньше, чем вся остальная Россия (1,7 трлн рублей).

Чрезмерность таких затрат эксперты связывают с избыточными работами по замене асфальта и бордюров, а также положением дел, при котором неизрасходованные средства изымаются из бюджета столицы в пользу федерального центра. Договориться о «закреплении» доходов города в его бюджете законодательно не получается, сообщает Newsru.com со ссылкой на «Ведомости».

На реализацию программы «Моя улица», согласно проекту столичного бюджета на 2020-2022 годы, будет направлено 107,2 млрд руб., из которых 45,5 млрд - в 2021 году. Данная сумма станет рекордной за все время исполнения программы (с 2015 года).

Также отмечается, что по статье «Благоустройство» Москва освоила 281 млрд руб. Для сравнения, строительство Крымского моста обошлось федеральному бюджету в 228 млрд рублей. Данная сумма также сопоставима с бюджетами Татарстана, Краснодарского края или Свердловской области, и не намного меньше, чем затраты Москвы на строительство метро и новых дорог (319,3 млрд руб).

Экономисты также отмечают, что за 9 месяцев на благоустройство было направлено 15% всех расходов бюджета, что превышает все расходы города на образование.