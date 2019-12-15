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Медиагруппа «Патриот» преподала урок профессионализма штампующей фейки «Новой газете»

21:49 15.12.2019

«Новая Газета» опубликовала материал о работе Федерального агентства новостей (ФАН) и медиагруппы «Патриот» во время избирательной кампании в Мосгордуму 

По-видимому, публикация стала реакцией на то, что ФАН будет и далее выпускать расследования о фактах коррумпированности редакции «Новой газеты», которой стали известны эти планы.

Публикации Федерального агентства новостей затрагивают и такую тему, как грязные методы работы «Новой». Последняя решила с помощью своей статьи сделать «прививку» против дальнейших расследований ФАН и «Патриота».

ФАН проанализировало разрозненные материалы и обвинения «Новой газеты» в свой адрес. В частности, в них говорится, что агентство стало первоисточником разоблачительных публикаций. Начиная с марта этого года, ФАН опубликовало более 700 материалов на тему выборов в столичный городской парламент. Но Федеральное агентство новостей далеко не всегда выступало в качестве первоисточника, хотя и стремится быть первым. 

Друг хозяина одной из московских квартир обнаружил сомнительную активность. Он счел нужным проверить свое жилье вместе с сотрудниками полиции. Соответствующая видеозапись была размещена в соцсети «ВКонтакте». Издание «Правда.ру» первым заметило видеозапись и сообщило о произошедшем 29 июня в 3:34. ФАН же отреагировало лишь в 9:56.

Видеозапись с рассказом некоего Арсения была размещена в Сети вечером 6 июля. Первым СМИ, которое об этом написало, было «Ньюс.ру» – 7 июля в 3:05. Федеральное агентство снова опоздало, причем существенно, опубликовав материал в 19:59, 7 июля.

Кандидатом в депутаты Мосгордумы Александром Босых была выявлена квартира, где несколько человек подделывали подписные листы в поддержку Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова. Соответствующее заявление и видеозаписи Босых опубликовал в Facebook. Первым отреагировало 1 июля в 17:08 издание «Правда.ру». ФАН разместил эту новость по прошествии более четырех часов.

Федеральное агентство новостей выражает благодарность коллегам-журналистам, которые противостоят фейкам либеральных СМИ, за оперативное отслеживание информационного поля. ФАН также сочло необходимым сообщить, что его сотрудники, которые занимались освещением избирательной кампании в Мосгоруму, были лишены премий за допущенную нерасторопность. 

Агентство также призвало сотрудников «Новой газеты» тщательнее проверять достоверность публикуемой информации. 

Темы: СМИ в России
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