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Задержанный во Внуково метадон оказался закуплен в рамках программы ООН

18:26 17.12.2019
Фото Maxfastov с сайта wikimedia.org
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Рустам Шарипов, замруководителя Наркологической службы Министерства здравоохранения Таджикистана, сообщил, что задержанная во Внуково крупная партия метадона предназначалась для лечения наркозависимых и была закуплена Глобальным фондом программы развития ООН (UNDP) в рамках помощи по борьбе со СПИДом.

По словам Шарипова, письмо с просьбой о закупке данного вещества было подготовлено Глобальному Фонду и вся ответственность по доставке груза до Таджикистана лежит на них, сообщает ТАСС.

Источник в международной организации при этом отметил, что «ответственность лежит на грузоотправителе и транспортной компании, которая перевозит груз», а заказчик отвечает за груз только после его доставки в Таджикистан.

Напомним, крупная партия наркотического вещества (метадон) следовала транзитом из Германии в Таджикистан и была задержана сотрудниками таможни. Вещество находилось в пластиковых бутылках с жидкостью. При этом на бутылках имелись этикетки с ложной информацией об их содержимом. В частности, на них было указано, что 1 мл жидкости содержит 5 мг метадона гидрохлорида. Проведенная экспертиза показала, что это не соответствует действительности, а концентрация метадона в этих жидкостях превышает 50% (т.е. 1 мл. содержит более 500 мг).

Темы: Внуково, Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России
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Комментарии читателей
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17.12.2019, 22:26
Гость: 303

такая корова нужна самому
17.12.2019, 20:47
Гость: Да уж

Везти наркоту в Таджикистан? Куда катится мир?
17.12.2019, 20:01
Гость: Skeptik

Ответка за Олимпиаду?
Посмотрим, будут ли рекламировать события по RT!!!
ООН занимается наркотиками!
Все комментарии (7)
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