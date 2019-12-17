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Во Внуково задержана партия наркотиков на более чем 5,8 млрд рублей

13:34 17.12.2019
Внуково
Аэропорт Внуково © KM.RU, Роман Погодаев
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В аэропорту Внуково задержана крупная партия наркотиков, стоимость которых на черном рынке может превышать 5,8 млрд рублей.

Наркотическое вещество (метадон) следовало транзитом из Германии в Таджикистан, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

Оно находилось в пластиковых бутылках (2400 шт объемом 1 литр) с бесцветной жидкостью, которые были выгружены на склад временного хранения из самолета, прибывшего из города Кёльн. Отмечается, что данная партия метадона не была предварительно задекларирована перевозчиком.

При этом на емкостях имелись этикетки с ложной информацией о содержимом. В частности, было указано, что 1 мл жидкости содержит 5 мг метадона гидрохлорида. Согласно заключению экспертов, это не соответствует действительности, а концентрация метадона в этих жидкостях превышает 50% (т.е. 1 мл. содержит более 500 мг).

Общая расчетная масса сухого остатка наркотического средства составляет примерно 1235 кг.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК - контрабанда наркотических средств в особо крупном размере.

Напомним, метадон является наркотическим средством, включенным в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства от 30 июня 1998 года № 681 и отнесен к наркотическим средствам, оборот которых в стране запрещен в соответствии с законодательством и международными договорами (список I Перечня, раздел наркотические вещества). Может применяться при лечении наркотической зависимости.

Темы: Внуково, Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков
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Комментарии читателей
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17.12.2019, 18:32
Гость: Свои уже

не вставляют, нужны новые.
17.12.2019, 16:32
Гость: масс.

Всё нормально ,сами нашли ,сами реализуют, сами переведут бабки.
17.12.2019, 16:19
Гость: gvozd

это американская классификация и была просто навязана рф либералами из правительства, взявшие под козырек как всегда.
метадон лекарство вообще то, его долгое время в сша раздавали наркоманам..
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