С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

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Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием «Авангард» в Башкирии, исчезли. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на постановление следствия.

По информации издания, речь идет о 276 тоннах взрывчатых отходов, полученных в ходе утилизации снарядов по военному подряду, которые не были сданы Министерству обороны. Выяснилось, что хищения совершались на протяжении полутора лет — с ноября 2017 года по март 2019-го.

В уголовном деле отмечается, что взрывчатые отходы были получены предприятием в ходе утилизации снарядов по военному подряду. По правилам их в дальнейшем следует сдать Минобороны, однако сделано этого не было. По одной из версий, взрывчатые вещества переработали в промышленную взрывчатку, после чего продали сторонней фирме.

«Ведомости» отмечают, что с 1993 года и по март этого года генеральным директором «Авангарда» был Азгат Ибрагимов, при котором у предприятия были финансовые проблемы. Уволен он был по решению Минпромторга. Уже после его ухода на предприятии были обнаружены различные нарушения: сдача площадей в аренду коммерческим фирмам по заниженным ценам, исполнение гражданских заказов в убыток предприятию и с нарушением законодательства.

Представитель Ибрагимова, в свою очередь, заявил «Ведомостям», что никаких вопросов у поставлявшего снаряды для утилизации АО «116 арсенал» (входит в холдинг «Ремвооружение», принадлежащий Минобороны) ранее не возникало. По его словам, уголовное дело, возбужденное в конце ноября, опровергается материалами ранее проведенных доследственных проверок.

В Минобороны РФ заявили, что российский завод подведомственный Министерству промышленности и торговли России. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, проверка, в ходе которой была обнаружена пропажа, была инициирована Минобороны «из-за систематического невыполнения гособоронзаказа».