]]>
]]>
Главная В России Новости

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

11:51 17.12.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием «Авангард» в Башкирии, исчезли. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на постановление следствия.

По информации издания, речь идет о 276 тоннах взрывчатых отходов, полученных в ходе утилизации снарядов по военному подряду, которые не были сданы Министерству обороны. Выяснилось, что хищения совершались на протяжении полутора лет — с ноября 2017 года по март 2019-го.

В уголовном деле отмечается, что взрывчатые отходы были получены предприятием в ходе утилизации снарядов по военному подряду. По правилам их в дальнейшем следует сдать Минобороны, однако сделано этого не было. По одной из версий, взрывчатые вещества переработали в промышленную взрывчатку, после чего продали сторонней фирме.

«Ведомости» отмечают, что с 1993 года и по март этого года генеральным директором «Авангарда» был Азгат Ибрагимов, при котором у предприятия были финансовые проблемы. Уволен он был по решению Минпромторга. Уже после его ухода на предприятии были обнаружены различные нарушения: сдача площадей в аренду коммерческим фирмам по заниженным ценам, исполнение гражданских заказов в убыток предприятию и с нарушением законодательства.

Представитель Ибрагимова, в свою очередь, заявил «Ведомостям», что никаких вопросов у поставлявшего снаряды для утилизации АО «116 арсенал» (входит в холдинг «Ремвооружение», принадлежащий Минобороны) ранее не возникало. По его словам, уголовное дело, возбужденное в конце ноября, опровергается материалами ранее проведенных доследственных проверок.

В Минобороны РФ заявили, что российский завод подведомственный Министерству промышленности и торговли России. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, проверка, в ходе которой была обнаружена пропажа, была инициирована Минобороны «из-за систематического невыполнения гособоронзаказа».

Темы: Россия, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в России, Министерство обороны РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.12.2019, 15:52
Гость: ABCD

ФСБ на высоте как всегда, они уже "что-то подозревают" а найти ВВ не сложно будет- там где теракт произойдёт там оно и найдётся.
17.12.2019, 13:21
Гость: Бтр

Так вот как и откуда в синагоге оказалась взрывчатка на складе, помните статейку??
17.12.2019, 12:53
Гость: В СССР

такое было невозможно.
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.