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Дома и в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева начались обыски

14:46 18.12.2019
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Следственные действия в структурах, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, прошли в среду в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве.

По словам собеседника РБК, дело возбуждено по ст. 226.1 УК и его ведет следственная часть управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. В материалах дела говорится о контрабанде 100 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, а ущерб оценивается в два миллиарда рублей. При этом, как отметил источник, по документам нефть направлялась в Турцию, но оттуда переправлялась на Украину.

Спецслужбы пришли с ордерами на обыск в бизнес-центр на Новослободской улице, где располагается компания «Форте Инвест», которой руководит сын Гуцериева Саид, уточняет издание Baza. Сам бизнесмен отрицает проведение обысков.

Согласно оценке Forbes рейтинг десяти самых богатых семейных кланов России в пятый раз возглавил клан Михаила Гуцериева. Общее состояние семьи оценено в 5,65 миллиарда долларов.

Темы: Россия, Правоохранительные органы в России, Расследования в России, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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18.12.2019, 21:00
Гость: Ольга

Да просто бизнес отжимают вот и все. Чубайса же не садят.
18.12.2019, 20:24
Гость: Carlos

Судя по действиям следственных органов, жирные (с Котами - не равнять, Коты - священные животные) глисты, действительно, достали всех, включая и самого гаранта...
18.12.2019, 18:48
Гость: Гражданин Великобритании, Гуцериев Саид -генеральный

директор одной из ведущих нефтеперерабатывающих компаний России — «ФортеИнвест»?

Чёт сомнительно что это российская компания.

Может ли быть такое, чтобы гражданин России был генеральным директором
ведущей британской или американской компании?
Не думаю....
Мож я чего не понимаю и ЭТО(ну что гражданин Великобритании владеет российской компанией) сделано с дальним прицелом , ну с перспективой на мировое влияние типа Британиябудетнаша...
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