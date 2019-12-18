Дома и в компаниях бизнесмена Михаила Гуцериева начались обыски

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Следственные действия в структурах, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, прошли в среду в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве.

По словам собеседника РБК, дело возбуждено по ст. 226.1 УК и его ведет следственная часть управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. В материалах дела говорится о контрабанде 100 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, а ущерб оценивается в два миллиарда рублей. При этом, как отметил источник, по документам нефть направлялась в Турцию, но оттуда переправлялась на Украину.

Спецслужбы пришли с ордерами на обыск в бизнес-центр на Новослободской улице, где располагается компания «Форте Инвест», которой руководит сын Гуцериева Саид, уточняет издание Baza. Сам бизнесмен отрицает проведение обысков.

Согласно оценке Forbes рейтинг десяти самых богатых семейных кланов России в пятый раз возглавил клан Михаила Гуцериева. Общее состояние семьи оценено в 5,65 миллиарда долларов.