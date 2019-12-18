Госдума приравняла сжигание мусора к утилизации

11:58

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, приравнивающий сжигание мусора на заводах, вырабатывающих тепло и электроэнергию, к утилизации, сообщают «Ведомости».

Ранее эта процедура квалифицировалась как «обезвреживание», для нее требовалось предоставить больше экологической документации и разрешений.

Против законопроекта выступал «Гринпис». В организации говорили, что принятие поправок «поможет финансировать строительство очень дорогих мусоросжигательных заводов». В «Гринпис» предсказывали, что из-за этого мусор в России не будут перерабатывать «еще десятки лет».

В свою очередь глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов настаивает на том, что принятые поправки предлагают запретить энергетическую утилизацию тех отходов, из которых не извлечены полезные фракции. Сжигать предлагается только то, что невозможно переработать.

В разных регионах России проходят акции протеста против мусорных полигонов и создания новых свалок и заводов по сжиганию отходов. Так, в начале декабря в Татарстане протестующие против строительства мусоросжигательного завода под Казанью устроили палаточный лагерь. Полиция потребовала свернуть лагерь.