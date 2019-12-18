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Госдума приравняла сжигание мусора к утилизации

11:58 18.12.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, приравнивающий сжигание мусора на заводах, вырабатывающих тепло и электроэнергию, к утилизации, сообщают «Ведомости».

Ранее эта процедура квалифицировалась как «обезвреживание», для нее требовалось предоставить больше экологической документации и разрешений.

Против законопроекта выступал «Гринпис». В организации говорили, что принятие поправок «поможет финансировать строительство очень дорогих мусоросжигательных заводов». В «Гринпис» предсказывали, что из-за этого мусор в России не будут перерабатывать «еще десятки лет».

В свою очередь глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов настаивает на том, что принятые поправки предлагают запретить энергетическую утилизацию тех отходов, из которых не извлечены полезные фракции. Сжигать предлагается только то, что невозможно переработать.

В разных регионах России проходят акции протеста против мусорных полигонов и создания новых свалок и заводов по сжиганию отходов. Так, в начале декабря в Татарстане протестующие против строительства мусоросжигательного завода под Казанью устроили палаточный лагерь. Полиция потребовала свернуть лагерь.

Темы: Экология и охрана природных богатств России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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18.12.2019, 21:38
Гость: ну

Пластик действительно лепят где надо, и не надо.
И пенопластовые разновидности тоже. Подложки всякие, тара для яиц. В большинстве случаев можно спокойно использовать картон. Но производитель зачем-то идёт по проторенному пути.
Тетрапакеты отдельная песня. К чему их отнести?
Как их будут утилизировать?
Тоже сжигать?
18.12.2019, 20:00
Гость: Запретите упаковочный пластик

Как запретили коррупцию и забугорные активы для чиновников?
Наркотики и "прекурсоры" запретили - теперь марганцовку свободно, как в СССР, уже не купишь, а как наркомания, по сравнению с СССР?
В СССР была пластиковая упаковка - пенопластовая, например, без которой телевизоры/холодильники/магнитофоны не обходились - запретить пенопласт?
молочные пакеты - "треугольники"(тетраэдры, в реале) - тож запретить? Сырки плавленые и сметана в полистироловых упаковках, какие были в СССР - тоже?
Вот уж, "Святее папы римского!"
А "предельно простая: металл, макулатура, стекло" куда определяет памперсы, например, или женские прокладки?
Искусственный мех и дерматин - тоже запрещать? А как провести между ними грань с упаковкой?
Бездумные запреты - кормушка для чиновников, а не решение проблемы.
18.12.2019, 18:15
Гость: Беглый

18 декабря в Санкт-Петербург прибудет судно «Михаил Дудин» с очередной партией в 600 тонн урановых «хвостов» из Германии, которые потом повезут на складские площадки в России, в том числе в свердловский город Новоуральск. Об этом Znak.com сообщили в российском бюро Greenpeace.
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