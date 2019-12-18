ФАН опубликовал объяснение директора «Новой газеты» о появлении фейка о медиагруппе «Патриот»

17:41

Главным заказчиком «Новой» является Ходорковский

ФАН опубликовал третью часть своего большого материала о работе «Новой газеты». Либеральное СМИ голословно обвинило Медиагруппу «Патриот» и ФАН в организации провокаций против юриста Соболь во время предвыборной компании в Московскую городскую думу.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и выяснило, что сегодня «Новая» выполняет заказы Михаила Ходорковского. Он использует газету для достижения собственных целей, а также для того, чтобы развернуть медиавойну. Автором материала является небезызвестный Денис Коротков. Свое «расследование» он построил на информации, которую получил от политтехнолога Игоря Мангушева. Тот будто бы помогал «Патриоту» в организации кампании против Соболь и других кандидатов.

Однако сам Мангушев рассказал журналистам ФАН совершенно другую историю. По словам политтехнолога, «Новая газета» подставила его, исказив информацию. Мангушев полагает, что его давние знакомые Денис Коротков и директор «Новой» Алексей Полухин таким образом решили от него избавиться.

Политтехнолог раскрыл Федеральному агентству новостей детали своей работы с «Новой». Он рассказал, что на деньги газеты организовывал разнообразные мероприятия и проекты - в подтверждение у Мангушева есть соответствующие документы.

Кроме этого, Мангушев предоставил в распоряжение ФАН аудиозапись своего разговора с директором газеты «Новая», который был записан сразу после того, как вышла статья Короткова.

Полученные от политтехнолога данные напрямую доказывают не только то, что к провокации против Соболь причастна «Новая», но и то, что обвинения «Патриота» - дело рук Ходорковского.

Шокированный такой выходкой корреспондента «НГ» Мангушев решил выяснить у Полухина причины «заказухи», в которую его втянули. Но Полухин сообщил, что он не согласовывал материал Короткова, за его работой следит главред «Новой» Муратов и его заместитель Соколов, больше известный как Михалыч. Полухин подтвердил, что идея опубликовать такой заказной материал принадлежала Короткову, и скорее всего, Муратов и Михалыч это одобрили.

Коротков же, в свою очередь, тесно связан с Ходорковским и удовлетворяет его нужды в качестве связного. Он доказал олигарху свою преданность в событиях сирийского конфликта, сотрудничая с террористами и получая нужную информацию. Как рассказал знакомый Короткова, после поездок в Европу на встречу с олигархом он приезжает и сорит деньгами, хотя как журналист он зарабатывает копейки. Он явно не скрывает свое положение и откуда он берет деньги.

Получается, что главным заказчиком «Новой» является Ходорковский. Ему фактически продали газету Муратов и Соколов. Существует версия, что на выборах в Мосгордуму Ходорковский поставил на то, что депутатом станет Нюта Федермессер. Ему было выгодно, чтобы на Соболь был собран компромат, поэтому он и оплатил работу «Новой газеты». Если бы выиграла Федермессер, то у Ходорковского появился бы сильный игрок в Мосгордуме, а если бы выиграла Соболь, то на нее есть компромат, а потому она в его руках. Поскольку не выиграл никто, он решил использовать газету и псевдорасследование Короткова для медиавойны.