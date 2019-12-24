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Глава управления таможенного дознания задержан после обысков в ФТС

11:27 24.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенант Александр Кизлык задержан на двое суток по итогам обысков в главном офисе ФТС и в руководстве Домодедовской и Внуковской таможен, пишет газета "КоммерсантЪ". 

По данным издания, на добпрос также были доставлены заместитель Кизлыка Алексей Серебро и заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен.

Обыски и задержания, как пишет газета, связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Отмечается, что несколько месяцев назад за взятку был задержан сотрудник одного из подразделений полицейского УСБ, а благодаря нему сотрудники ФСБ вышли на заместителя начальника отдела собственной безопасности управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Нину Сальникову, которую отправили под домашний арест. На основании ее показаний следствие заинтересовалось действиями Кизлыка, Серебро, а также заместителей начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константина Мишина и Юрия Черкашина.

Уголовное дело таке может быть связано с другим делом, о получении взяток сотрудниками Домодедовской и Внуковской таможен. По данным следствия, участники преступной группы из числа таможенников с ноября 2018 года по март 2019 года получали взятки в размере от $1 тыс. до $3 тыс. от пассажиров аэропорта за возможность провезти незадекларированные товары. Источник сообщает, что об этой схеме знали в руководстве таможенного дознания, которое могло получать откаты.

Ранее сообщалось о проведении обысков в органах центрального аппарата ФТС России, а также в руководстве Домодедовской и Внуковской таможен. Подробности дела не уточнялись.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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24.12.2019, 14:51
Гость: Для работяг и пенсионеров это большие деньги

На поле чудес почему то не ржут получая приз стоимостью даже в 10 000 рублей, а это далеко не 1000 долларов.
24.12.2019, 14:46
Гость: Кому подчинена таможня?

Наша служба и опасна и трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна.
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит с ними нам вести незримый бой.
Так назначено судьбой для нас с тобой -
Служба дни и ночи.
24.12.2019, 14:44
Гость: Вертать статью о вмн в зад.

Как за что? За вымогание взятки. За получение откатов и т.д.
И начинать применять вмн с доказанной общей суммы 10 000 долларов США. Суммы остальных взяток уже не будут иметь значения что бы не затягивать следствие на годы.
Обязательна полная конфискация всего барахла, не только у него, но и у ближайших родственников которые не смогли подтвердить документально нажитое ими имущество и сбережения.
Так что мздоимец должен осознавать, что не только сам попадет в опалу, но разорит, опорочит и возможно отравит на скамью подсудимых своих не чистых на руку близких.
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