«Ростех» предложено сделать оператором вывоза и переработки промотходов

10:35

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с промышленными отходами (III-V классы опасности) и наделить этими функциями возглавляемую им госкорпорацию, пишет РБК со ссылкой на письмо Чемезова вице-премьеру Алексею Гордееву, который курирует обращение с отходами.

Как пишет издание, в своем письме глава "Ростеха" отметил, что порядок обращения с техногенными отходами (отходами производства) III-V классов сейчас законодательно не определен, хотя такой мусор составляет до 95% всех отходов в России. По его мнению, отсутствие федерального оператора по обращению с этими типами отходов ставит под угрозу исполнение в сроки мероприятий нацпроекта "Экология".

Эксперты пояснили изданию, что отходы III-V классов очень разнородны. В частности к ним относятся отходы от добычи полезных ископаемых, лом металлов от б/у труб, дерево, строительный мусор и тому подобное.

В обращении к вице-премьеру Чемезов напомнил, что уже существуют федеральные операторы по обращению с отходами I-II классов опасности (радиоактивные отходы, батарейки и ртутные лампы) - это госкорпорация "Росатом" и по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - "Российский экологический оператор" (РЭО).