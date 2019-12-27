Росстат сделал прогноз об убыли населения к 2036 году

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Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек, пишет РИА Новости со ссылкой на средний вариант прогноза Росстата.

По мнению специалистов ведомства, через 16 лет в России будут жить 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин. В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а низкий вариант предусматривает снижение численности населения до 134,277 миллиона человек.

Средняя продолжительность жизни, как ожидают в ведомстве, вырастет с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Ранее в Росстате сообщили, что естественная убыль населения страны (превышение числа умерших над числом родившихся) за девять месяцев 2019 года составила 259,6 тысячи человек, став самой высокой за последние одиннадцать лет.

При этом в России также снижается смертность: число умерших сократилось 27 тысяч человек по сравнению с прошлым годом.

В минувшую среду, 25 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что естественный прирост населения фиксируется только в 18 регионах России, уточнив, что сложившихся темпов снижения смертности не хватает, чтобы сдержать естественную убыль населения, так как наблюдается продолжение снижения рождаемости, связанного с демографическими процессами предыдущих периодов, сокращением числа женщин в возрасте от 20 до 29 лет с 2010 по 2020 год на 4,5 миллиона человек.

Для исправления ситуации, по словам Голиковой, реализуются меры по поддержке семей, решивших родить ребенка, на 1 декабря достигнуты запланированные результаты по ежемесячным выплатам, которые в среднем позволили компенсировать до 50% дохода семьи, который "выпадает" из-за ухода женщин в декрет.