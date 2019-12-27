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Росстат сделал прогноз об убыли населения к 2036 году

08:55 27.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Население России на начало 2020 года составит 146,741 миллиона человек, а к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек, пишет РИА Новости со ссылкой на средний вариант прогноза Росстата.

По мнению специалистов ведомства, через 16 лет в России будут жить 67,163 миллиона мужчин и 75,830 миллиона женщин. В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а низкий вариант предусматривает снижение численности населения до 134,277 миллиона человек.

Средняя продолжительность жизни, как ожидают в ведомстве, вырастет с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Ранее в Росстате сообщили, что естественная убыль населения страны (превышение числа умерших над числом родившихся) за девять месяцев 2019 года составила 259,6 тысячи человек, став самой высокой за последние одиннадцать лет.

При этом в России также снижается смертность: число умерших сократилось 27 тысяч человек по сравнению с прошлым годом.

В минувшую среду, 25 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что естественный прирост населения фиксируется только в 18 регионах России, уточнив, что сложившихся темпов снижения смертности не хватает, чтобы сдержать естественную убыль населения, так как наблюдается продолжение снижения рождаемости, связанного с демографическими процессами предыдущих периодов, сокращением числа женщин в возрасте от 20 до 29 лет с 2010 по 2020 год на 4,5 миллиона человек.

Для исправления ситуации, по словам Голиковой, реализуются меры по поддержке семей, решивших родить ребенка, на 1 декабря достигнуты запланированные результаты по ежемесячным выплатам, которые в среднем позволили компенсировать до 50% дохода семьи, который "выпадает" из-за ухода женщин в декрет.

Темы: Росстат
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Комментарии читателей
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27.12.2019, 16:42
Гость: Ленивый

Общество потребления несовместимо с природными законами и ведёт к саморазрушению...
27.12.2019, 12:22
Гость: Виталий

Вся эта убыль населения это в наших головах заложено
Принцип потребления и жажда благополучия не позволяет современным людям иметь более чем 2 ребёнка хотя научный факт что минимум 3 надо для развития нации
И не надо кивать на бедность более бедные слои населения планеты имеют по 6 детей в семье
А в европе 1-2 ребенка хоть и финансовое положение у них лучше
Паразитиревать вот главная мечта современного человека и такие неудобства как дети для этой идеи лишние
Не будет страна рожать то и пенсий не будит у современных мам только дети могут прямо или опосредственно обеспечить старость но все живут сегодняшним днём а за фразу "нечего пладить нещиту" расстреливать надо
27.12.2019, 12:13
Гость: Виталий

Жизнь такая что не имея ракет не будит возможности развиваться придется играть под дутку тех у кого они есть
Как это было раньше
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