Персональные данные пользователей Госуслуг попали в открытый доступ

16:40

В публичном доступе оказались персональные данные пользователей Госуслуг одного из российских регионов. Утечка произошла из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала, в результате чего данные оказались доступными для свободного скачивания, пишет "Коммерсант".

Об утечке данных сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян. Данные можно скачать на одном из форумов, специализирующихся на утекших базах данных. Автор поста выложил файл с данными более 28 тысяч пользователей.

Структура этих данных разнится, но среди них, например, есть ФИО, дата рождения, СНИЛС и ИНН, номер телефона, электронная почта, информация о детях и другая.

"В процессе мониторинга теневых форумов, где распространяют базы данных, был выявлен тестовый пример дампа сервера с логами доступа, к предположительно сервису Госуслуг для Ханты-Мансийского автономного округа,— пояснил Оганесян.— В ходе анализа тестового экземпляра было установлено, что он получен из открытого индекса Elasticsearch-сервера, оставленного в свободном доступе из-за ошибки конфигурирования".

Этот сервер, по словам Ашота Оганесяна, расположенный на площадке Ростелеком, был проиндексирован поисковиком Shodan 3-го декабря 2019 года, что указывает на то, что данные могли находиться в открытом доступе как минимум с этой даты.

