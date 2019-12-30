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Правительство планирует создать авиакомпанию для Дальнего Востока

08:45 30.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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На Дальнем Востоке может появиться собственная авикомпания, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика к члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.

Отмечается, что данным вопросом занимаются Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минтранс, Росавиация в сотрудничестве с ВТБ, Сбербанком, госкорпорацией "Ростех" в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева.

Предполагается, что авиакомпания с государственным участием будет специализироваться на перелетах из дальневосточного региона в европейскую часть России и обратно по доступным ценам.

Ранее Абрамов обращаося в Кабмин с целью обратить внимание на решение проблемы транспортной доступности на Дальнем Востоке. Он отметил, что уход перевозчиков "Трансаэро" и "ВИМ-Авиа" с этого рынка привел к заметному росту цен на авиабилеты.

Предполагается, что предметная дискуссия по данному вопросу продолжится в 2020 году. Контроль вопросов, которые связаны с дальневосточными авиаперевозками, будет осуществлять Совфед. Также, правительство работает над предложениями, нацеленными на модернизацию или создание нового центра по техническому обслуживанию, инженерному обеспечению и переподготовке авиационного персонала на Дальнем Востоке.

Темы: Авиасообщение в России, Российские авиакомпании
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