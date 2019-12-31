Говядина по-деревенски, кислые щи и румяные драники: в российских воинских частях проходят Дни национальной кухни

14:29

В декабре в армейских столовых солдаты познакомились с традиционными русскими и белорусскими блюдами

В воинских частях России питанию солдат уделяют пристальное внимание. В армии профессиональные повара следят не только за насыщенностью рациона, но и за его разнообразием. Чтобы сделать обеды более вкусными и уникальными, для солдат ежемесячно организовывают Дни национальной кухни. В рамках мероприятий бойцы получают возможность попробовать традиционные блюда из различных регионов и стран. Такой подход позволяет военнослужащим лучше узнать культуру других народов.

В декабре в двух воинских частях Казани и Омска устроили Дни русской кухни. В столовых повара приготовили большое количество аппетитных блюд: биточки из свинины, говядина по-деревенски, рагу из овощей, рассольник и щи. Кроме того, солдаты могли выбрать на свой вкус салаты, гарниры и закуски. На десерт армейцев ожидали сладкие пироги, булочки и бублики. Для создания особой атмосферы повара надели традиционные русские наряды, а на столах в качестве украшения стояли самовары.

Не менее запоминающимся стал День национальной кухни для бойцов воинской части № 21208 в Тольятти. Здесь военнослужащим представился шанс попробовать популярные блюда из Белоруссии. На обед повара приготовили наваристый суп с клецками, картофельную бабку, курицу в горчице, рис по-белорусски, блины и драники. Также в распоряжении солдат имелся салат-бар со свежими овощами.

В обычные дни рацион армейцев нельзя назвать менее насыщенным. Энергетическая ценность продуктового довольствия на одного человека составляет порядка 4 400 ккал и варьируется в зависимости от рода войск. В столовых воинских частей действует система «шведский стол», и блюда не повторяются чаще 2-3 раз в неделю. На регулярной основе в меню входят несколько видов мяса и сортов рыбы, крупы и овощи.

Более качественной система организации питания в армии стала после перехода Вооруженных сил РФ на аутсорсинг. Теперь приготовлением пищи для солдат занимаются сотрудники крупных специализированных предприятий. Начало изменениям положила военная реформа 2008 года, благодаря которой военнослужащих освободили от нарядов по кухне, обязанностей по уборке территории и ремонту объектов.