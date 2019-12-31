Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

13:47

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю Нового года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе украинской стороны.

Как рассказали в пресс-службе, во время разговора, лидеры России и Украины подчеркнули важность заключенной накануне "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Также Путин и Зеленский отметили конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем.

В заявлении пресс-службы говорится, что "дана позитивная оценка проведенному 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу "всех установленных на всех установленных".

Главы государств также высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.