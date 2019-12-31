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Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

13:47 31.12.2019
Владимир Зеленский и Владимир Путин
Скриншот с YouTube
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Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю Нового года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе украинской стороны.

Как рассказали в пресс-службе, во время разговора, лидеры России и Украины подчеркнули важность заключенной накануне "пакетной" сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины.  Также Путин и Зеленский отметили конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем.

В заявлении пресс-службы говорится, что  "дана позитивная оценка проведенному 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу "всех установленных на всех установленных".

Главы государств также высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

Темы: Владимир Зеленский, Отношения России и Украины, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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31.12.2019, 19:02
Гость: грек

Конструктивный характер прошедших переговоров,эт конечно -хорошо итоги
"пакетной" сделки будем считать когда внутренные ПОЗОРНЫЕ границы, между людьми убирутся, закончится ПОЗОРНАЯ война и никогда больше не будут препятствием на встречной дороге, люди должны свободно пересекать внутрение границы на всём постсоветском протранстве......
31.12.2019, 18:20
Гость: Хммм

Молодцы украинцы. Без крика и шума, по-тихому добиваться того, что выгодно Украине. Браво.
31.12.2019, 18:08
Гость: Александр1

И 7 млрд.долларов потом...
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