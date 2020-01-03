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Названы города России, где чаще всего ругаются матом

15:45 3.01.2020
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Владивосток возглавил рейтинг городов, жители которых чаще используют ненормативную лексику, пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования Финансового университета при правительстве РФ.

Данное исследование было проведено по городам России с населением более 250 тыс. человек. Согласно полученным результатам, чаще всего ненормативную лексику можно встретить в следующих городах: Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск, Сургут.

Участникам опроса задавали вопрос: "Скажите пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?".

Как показало исследование, "часто" и "довольно часто" нецензурные выражения слышат 18% жителей крупных и средних российских городов. При этом во Владивостоке об этом сообщили 30% опрошенных, в Нижневартовске - 25%. "Не слишком часто" с обсценной лексикой сталкиваются 46% опрошенных, "довольно редко" - 28%, и 6% опрошенных заявили, что не сталкиваются с ней никогда.

Реже всего, по данным исследования, нецензурную речь используют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок. В Петрозаводске о частой и довольно частой нецензурной брани сообщили 13% опрошенных, в Чебоксарах, Санкт-Петербурге и Химках - по 14%.

Как отмечают эксперты, территории с более "чистой" речью и низкой распространенностью ненормативной лексики отличаются "как правило - более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг, более значительным чем в среднем по стране интересом к занятиям спортом и фитнесом, вложениями в евро, а не в доллар, как вторую инвестиционную валюту после рубля, более развитой строительной отраслью экономики, значительным объемом жилищного строительства, более заметной заботой о собственном здоровье, значительным спросом на негосударственную платную медицину, интересом к высшему образованию и личностному развитию, спросом на банковские вклады, управление активами и страховые услуги, более развитым питанием вне дома - в кафе и ресторанах".

При этом регионы, где обсценная лексика более распространена, по данным университета, как правило, демонстрируют более низкий уровень жизни, но "заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса".

Темы: Общественное мнение
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Комментарии читателей
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04.01.2020, 00:25
Гость: Ретро анекдот

Стройка. Около прорабской толпятся рабочие - шумят, руками размахивают:

- Кузмич! Пусть Кузмич скажет!

Выходит Кузмич. Немного помявшись, шмякает подшлемник о землю:

- Как ... ... ..., так ... ..., а как ... в ..., так ни ....!

- Правильно, Кузмич! Без лопат работать не будем!
03.01.2020, 23:49
Гость: Я худею!

Достаточно выйти на улицу в ЛЮБОМ городе страны и подойти к ближайшей молодежи.
Услышите мат через слово.
03.01.2020, 23:34
Гость: Сердечник

ругань - признак нехватки словарного запаса, не умения контроллировать свои эмоции как следствие невоспитанности, запущенности, отсталости и недостатка интеллекта.
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