Названы города России, где чаще всего ругаются матом
Владивосток возглавил рейтинг городов, жители которых чаще используют ненормативную лексику, пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования Финансового университета при правительстве РФ.
Данное исследование было проведено по городам России с населением более 250 тыс. человек. Согласно полученным результатам, чаще всего ненормативную лексику можно встретить в следующих городах: Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск, Сургут.
Участникам опроса задавали вопрос: "Скажите пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?".
Как показало исследование, "часто" и "довольно часто" нецензурные выражения слышат 18% жителей крупных и средних российских городов. При этом во Владивостоке об этом сообщили 30% опрошенных, в Нижневартовске - 25%. "Не слишком часто" с обсценной лексикой сталкиваются 46% опрошенных, "довольно редко" - 28%, и 6% опрошенных заявили, что не сталкиваются с ней никогда.
Реже всего, по данным исследования, нецензурную речь используют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок. В Петрозаводске о частой и довольно частой нецензурной брани сообщили 13% опрошенных, в Чебоксарах, Санкт-Петербурге и Химках - по 14%.
Как отмечают эксперты, территории с более "чистой" речью и низкой распространенностью ненормативной лексики отличаются "как правило - более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг, более значительным чем в среднем по стране интересом к занятиям спортом и фитнесом, вложениями в евро, а не в доллар, как вторую инвестиционную валюту после рубля, более развитой строительной отраслью экономики, значительным объемом жилищного строительства, более заметной заботой о собственном здоровье, значительным спросом на негосударственную платную медицину, интересом к высшему образованию и личностному развитию, спросом на банковские вклады, управление активами и страховые услуги, более развитым питанием вне дома - в кафе и ресторанах".
При этом регионы, где обсценная лексика более распространена, по данным университета, как правило, демонстрируют более низкий уровень жизни, но "заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса".