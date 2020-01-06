Пиарщица ЦБ РФ и дочь главреда «Новой» оказывает влияние на статьи газеты

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«Новая газета», в отличие от прочих либеральных СМИ, не публикует материалы, критикующие деятельность Центробанка России и его главы Эльвиры Набиуллиной

Автор ТГ-канала «Незыгарь» разъяснил, почему главный редактор издания Дмитрий Муратов не затрагивает данную тему.

ЦБ РФ взаимодействует с правительством и определяет денежно-кредитную политику государства. Решения регулятора влияют на российскую экономику. Данная сфера деятельности государства особенно интересна оппозиционным журналистам и активистам, так как дает возможность говорить о проблемах в стране. Поэтому либеральные СМИ зачастую выдают о Центробанке негативные материалы.

Радиостанция «Голос Америки» ранее публиковала материалы, в которых критиковала регулятора за отказ закупать американские ценные бумаги и даже пугала россиян дефолтом. «Радио Свобода» (иноагент) обвиняло сотрудников банка в том, что они якобы замешаны в финансировании предвыборной кампании Дональда Трампа. «Первое антикоррупционное СМИ» заподозрило бывшего руководителя ЦБ Александра Торшина в причастности к крупным финансовым махинациям.

Для любых либеральных СМИ Центробанк с его проблемами, коррупция, хищения, чиновники и ФСБ – желанные темы для расследований. Только «Новая газета» держится от них подальше, в связи с чем возникает вполне резонный вопрос: почему?

Автор ТГ-канала «Незыгарь» проанализировал тему продажности либеральных СМИ и дал конкретный ответ. Он отметил, что Центробанк не скупится на оплату работы пиарщиков. Проще не допустить появления в Сети негативных публикаций, чем удалить их.

Новостная повестка по ЦБ сейчас сосредоточена в руках советника Эльвиры Набиуллиной - Ксении Муратовой – дочери главного редактора «Новой газеты». Вот и объяснение, почему издание не поднимает темы с участием главы ЦБ и ее супруга – ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова.

Муратов не желает испортить дочери карьеру. На посту советника главы Центробанка она зарабатывает в год предположительно не менее 8,5 млн рублей.

Трудовой путь Ксении начался с должности проректора НИУ ВШЭ и компании «Крос» у Сергея Зверева, познакомившего девушку с Набиуллиной. В настоящее время Муратова консультирует главу ЦБ, пиарит Кузьминова и подбирает сотрудников на должности пресс-секретарей вуза, пишет «Незыгарь».

Помимо заинтересованности в успешной карьере дочери, Муратов, как сообщали «Экспресс Газета» и «Радио Свобода», предположительно получает финансирование от главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова и его делового партнера Сергея Адоньева.

Глава корпорации платит главреду, а последний не публикует негативные и дискредитирующие материалы в отношении Чемезова на сайте издания, доверяя эту работу сторонним СМИ.

