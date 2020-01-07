Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

14:36

Восемь человек погибли при пожаре в тепличном хозяйстве в Раменском районе Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по региону.

Ранее было известно о шестерых погибших и одном пострадавшем, его госпитализировали в Раменскую центральную районную больницу.

"В 11:40 обнаружены тела еще двух погибших", — уточнил собеседник агентства. По предварительным данным, погибшие и пострадавший — граждане Таджикистана.

Пожар начался около пяти утра на территории дачного товарищества в деревне Нестерово. Общая площадь пожара составила 240 квадратных метров, сейчас сгоревшие конструкции разбирают.