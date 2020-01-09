В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

12:33

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в Административный кодекс, которые предусматривают штрафы за пропаганду наркотиков и психотропных веществ в интернете. Документы опубликованы в электронной базе данных парламента.

В частности, статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях планируется дополнить новым пунктом, где будет прописана ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, именно в интернете.

Предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч, для юридических лиц – от 1 до 1,5 миллиона рублей. В качестве альтернативного наказания судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток.

В конце октября 2019 года в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий тюремный срок за пропаганду наркотиков в интернете. В частности, предлагалось ввести в Уголовный кодекс новую статью – 230.3, состоящую из двух частей. Первая часть предполагала наказание за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков в виде штрафа на сумму до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет. То же деяние, совершенное с помощью СМИ или в интернете, предлагалось наказывать либо штрафом на сумму до 1 миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до семи лет.