В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы

21:00

Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала предложение школьника из Твери писать слово "ветеран" с заглавной буквы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как пояснили в ведомстве, Васильева в рамках рабочего визита в Тверскую область встретилась с представителями советов старшеклассников школ Твери и на старте Года памяти и славы выступила перед школьниками с лекцией, посвященной подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны. После лекции министр пообщалась с детьми. Как рассказали в министерстве, ученик школы №51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова "ветеран" в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы.

"Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна, что слово "ветеран" надо писать с большой буквы", - сказала Васильева.