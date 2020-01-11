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В Минпросвещения предложили писать слово «ветеран» с заглавной буквы

21:00 11.01.2020
Ольга Васильева. Фото с сайта wikimedia.org
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала предложение школьника из Твери писать слово "ветеран" с заглавной буквы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как пояснили в ведомстве, Васильева в рамках рабочего визита в Тверскую область встретилась с представителями советов старшеклассников школ Твери и на старте Года памяти и славы выступила перед школьниками с лекцией, посвященной подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны. После лекции министр пообщалась с детьми. Как рассказали в министерстве, ученик школы №51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова "ветеран" в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы.

"Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна, что слово "ветеран" надо писать с большой буквы", - сказала Васильева.

 

Темы: Министерство просвещения РФ
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