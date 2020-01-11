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В Кремле проходят переговоры Владимира Путина с Ангелой Меркель

16:23 11.01.2020

В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла в Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера.

Фото с сайта kremlin.ru

Переговоры начались с беседы в узком составе, затем продолжатся с участием делегаций двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Ангела Меркель планируют обсудить двустороннее сотрудничество и актуальные темы международной повестки дня: ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке и проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского «Комплекса мер» от 2015 года и договорённостей, достигнутых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже.

Темы: Ангела Меркель, Визиты и важные переговоры российских политиков, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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11.01.2020, 21:24
Гость: Хрен с редькой

Видеть их уже противно!
11.01.2020, 20:12
Гость: ... открыл америку ...

Уже давным-давно навёрстывают. Неужели только сейчас стало заметно?
11.01.2020, 20:05
Гость: личный опыт

Просто Вольдемар - самый осведомленный человек на планете Земля и просто попытался прощупать степень осведомленности Меркель (точнее степень ее невежества) в реальных мировых делах.
Бабушка даже ничего не поняла.
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