В Кремле проходят переговоры Владимира Путина с Ангелой Меркель

16:23

В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла в Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера.

Фото с сайта kremlin.ru

Переговоры начались с беседы в узком составе, затем продолжатся с участием делегаций двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Ангела Меркель планируют обсудить двустороннее сотрудничество и актуальные темы международной повестки дня: ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке и проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского «Комплекса мер» от 2015 года и договорённостей, достигнутых на саммите в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже.