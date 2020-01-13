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В России поменяют систему оплаты труда учителей

11:18 13.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне, пишет "Российская газета" со ссылкой на главу Министерства просвещения Ольгу Васильеву.

В своем интервью изданию Васильева рассказала, что ежегодно регионы получают рекомендации, согласно которым 70 процентов зарплатного фонда для педагогов должны выделяться на оклады за одну ставку - 18 уроков в неделю, остальные 30 процентов предлогается оставлять на различные надбавки. 

При этом субъекты вправе сами решать, как распределять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты. Однако далеко не все субъекты соблюдают данную пропорцию.

"Порой средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работают на полторы ставки и больше", — рассказала министр.

По словам Васильевой, сейчас при участии зампредседателя правительства Татьяны Голиковой создаются соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель формирования структуры зарплаты и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.

"И мы очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями", — сказала Васильева.

Темы: Зарплаты и пособия в России, Правительство России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.01.2020, 13:33
Гость: Рудольф

Практически, ГУЛАГовская система стимулирования "котловка", см. Солженицын-Шаламов и к чему она приводила.
13.01.2020, 11:59
Гость: макар

Свежо предание, да верится с трудом...
13.01.2020, 11:57
Гость: Оплату "труда"

в министерстве образования тоже поменяют?
Все комментарии (5)
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