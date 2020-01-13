В России поменяют систему оплаты труда учителей

11:18

Правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые введут единую модель формирования оплаты труда учителей на федеральном уровне, пишет "Российская газета" со ссылкой на главу Министерства просвещения Ольгу Васильеву.

В своем интервью изданию Васильева рассказала, что ежегодно регионы получают рекомендации, согласно которым 70 процентов зарплатного фонда для педагогов должны выделяться на оклады за одну ставку - 18 уроков в неделю, остальные 30 процентов предлогается оставлять на различные надбавки.

При этом субъекты вправе сами решать, как распределять оклады, надбавки и стимулирующие выплаты. Однако далеко не все субъекты соблюдают данную пропорцию.

"Порой средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работают на полторы ставки и больше", — рассказала министр.

По словам Васильевой, сейчас при участии зампредседателя правительства Татьяны Голиковой создаются соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель формирования структуры зарплаты и прописать базовые гарантии на федеральном уровне.

"И мы очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями", — сказала Васильева.