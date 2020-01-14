«Это атака США»: депутат Госдумы объяснил теплую зиму

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв также заявил, что Пентагон использовал климатическое оружие еще во время войны во Вьетнаме

Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, что нынешняя зима выдалась самой тёплой за всю историю метеонаблюдений.

В Москву завезли искусственный снег. Фото из соцсети

Причиной этого может быть то, что американцы атаковали мир климатическим оружием — пояснил член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Журавлёв.

По его словам, США используют самые передовые технологии во всех сферах, и оборона может не быть исключением. При этом, по словам российского политика, климатическое оружие запрещено международными нормами закона, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего», — добавил парламентарий.

Он также заявил, что Пентагон использовал климатическое оружие еще во время войны во Вьетнаме. Также, Журавлев указал, что из-за такого поведения властей США могут начать таять ледники на полюсах.

«Я уверен, что это неслучайные климатические изменения. Причем они это делают «типа мы исследования проводим», то есть не как оружие, а как исследование. Исследования — можно, а оружие – нельзя», — заключил депутат.

Новые температурные рекорды ждут россиян этой зимой, которая уже претендует на звание самой теплой более чем за 130 лет. Один из них ожидается в четверг, 16 января. Метеорологи полагают, что столбики термометров в этот день поднимутся до +5 градусов. Погода будет характерна для центральной части России.

Ниже нуля температура еще опустится, но до нормы погода так и не дотянет. Специалисты отметили, что весной морозов тоже не будет. Март и апрель, скорее всего, станут более теплыми, чем обычно.

«К маю-июню погода вернется к своим обычным показателям: в мае будет 18 градусов, в июне — 21-22 градуса. То есть все как положено», — рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Связаны ли погодные аномалии с глобальным потеплением, климатологи заявлять не спешат. Для подобных выводов наблюдения длятся недостаточно долго. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заметил, что в умеренных и высоких широтах в течение последних 30 лет зимние месяцы «потеплели» на два градуса.

Вряд ли аномально теплая зима станет нормой. Градус повысится, но холода, в том числе и в следующем году, вполне возможны.

«Могут быть экстремально теплые зимы, как сейчас, но возможны и очень холодные зимние эпизоды», — сказал Вильфанд.

Некоторые специалисты призывают не приравнивать непривычно теплую зиму к глобальному потеплению. Другие не исключают, что между изменениями климата и аномальными зимними температурами есть связь.

Полгода назад Журавлев уже рассказывал, что причиной пожаров в Сибири могут быть не просто стихийные погодные условия, а применение климатического оружия западными странами против России. Обь этом он заявил в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1».

Причиной такого поведения Запада политик назвал превосходство России над рядом зарубежных стран в сфере военных технологий, в частности – в развитии гиперзвуковых авиационных ракетных комплексов.

«Мы впервые за несколько столетий опередили Запад в военном вооружении. Нет у них там гиперзвуковых ракет, и они не знают, что делать. И я думаю, они могли испытывать климатическое оружие. Мы же все понимаем, что такого лета не может быть. У нас пожары в Сибири, штормовые ливни в Москве… То есть «вашингтонский обком» у нас вовсю работает. И я считаю, что это серьезно, надо к этому правильно относиться. А МЧС – молодцы», — пояснял депутат.

Впрочем, всерьез версию парламентария не восприняла даже ведущая передачи Ольга Скабеева.

«Сейчас Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ выяснит, кто нас атаковал климатическим оружием — Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Евгений Тишковец указал, что данная информация является «бредом», так как, если бы климатические атаки были бы совершены, в России бы обязательно это зафиксировали.

Специалист отметил, что непогода в России связана с глобальным потеплением. По данным специалиста, переносы воздушных масс усиливаются на севере и юге, а в сторону запада и востока они ослабевают.

Синоптик уточнил, что из-за этого в Европейской части России присутствует холод и дожди, а в Сибири стоит жара.

Ранее член Совета Федерации Екатерина Лахова также сообщала об атаке на Россию со стороны Запада с помощью климатического оружия. Так она объяснила несвойственные российскому климату ураганы, торнадо, крупный град, снег в июне и ливни.