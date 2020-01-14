Кудрин станет отслеживать эффективность госкорпораций и их «дочек»

13:38

Счетная палата РФ будет оценивать эффективность управления в госкомпаниях, не ограничиваясь уровнем головных структур. Об этом рассказал глава ведомства Алексей Кудрин.

«На ближайшие годы мы к таким проблемам, которые будем мониторить на постоянной основе, добавляем работу по эффективности госкомпаний, госкорпораций, соответствуют ли они тем стратегическим задачам, которые перед ними поставлены», — передает «Интерфакс» слова Кудрина на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Кудрина, его ведомство будет также контролировать систему госзакупок и решения по имущественным вопросам. Счетная палата, как и ранее, будет оценивать эффективность Росавтодора, РЖД и «Росатома», сообщил Кудрин. К их числу добавятся «Ростех», «Газпром» и «Роснефтегаз».

В свою очередь Владимир Путин отметил, что «в этой связи часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами». Тем не менее, по словам президента, это естественный процесс, без которого невозможно найти правильные решения.

Ранее председатель Счетной палаты заявил, что из российской казны ежегодно воруют до двух-трех миллиардов рублей. По словам Кудрина, за 2019 год ведомство выявило нарушения на 804 миллиарда рублей. «Примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — заключил чиновник.