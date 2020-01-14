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Кремль опубликовал архивное видео танца Путина и Буша-младшего

15:18 14.01.2020

Пресс-служба Кремля опубликовала архивное видео, на котором президент России Владимир Путин и бывший президент США Джордж Буш-младший исполняют народный танец под песню «Сударыня-барыня» с участницами коллектива.

Это видео было снято во время встречи глав государств в Сочи, которая проходила 5-6 апреля 2008 года.

Видео опубликовано в рамках проекта «Путин. 20 лет». На специальном портале публикуются фотографии и видеозаписи, которые были сделаны с 2005 по 2009 год включительно (ранее были опубликованы кадры, сделанные в 2000–2004 годах).

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.01.2020, 20:38
Гость: Евгений В

Солидарен!
14.01.2020, 20:28
Гость: Нерон

Какой артист погибает!
14.01.2020, 19:43
Гость: Абдула

Совсем съехала крыша у кремлянского неуча-преступника. Уже не знают чем развлечь холопов. Дела то швах в государстве. Хотя у пахана-танцора в молодости были проблемы с умом, то откуда взяться то в 68 лет.
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