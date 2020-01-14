Кремль опубликовал архивное видео танца Путина и Буша-младшего

15:18

Пресс-служба Кремля опубликовала архивное видео, на котором президент России Владимир Путин и бывший президент США Джордж Буш-младший исполняют народный танец под песню «Сударыня-барыня» с участницами коллектива.

Это видео было снято во время встречи глав государств в Сочи, которая проходила 5-6 апреля 2008 года.

Видео опубликовано в рамках проекта «Путин. 20 лет». На специальном портале публикуются фотографии и видеозаписи, которые были сделаны с 2005 по 2009 год включительно (ранее были опубликованы кадры, сделанные в 2000–2004 годах).