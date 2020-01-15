Минфин поддержал идею о создании института частных судебных приставов

10:09

Министерство финансов РФ поддержало идею поэтапного создания института частных приставов, пишет РИА Новости со ссылкой на документ, подготовленный ведомством.

Отмечается, что институт частных приставов поможет оптимизировать расходы федерального бюджета, а также повысит эффективность функционирования системы принудительного исполнения.

Предполагается, что на первом этапе частным приставам позволят взыскивать долги в пользу юридических лиц. ФССП, в свою очередь, займется обеспечением интересов физических лиц и госорганов.

Сейчас есть частные службы такого рода — коллекторские агентства и институты частного сыска. Однако они не могут "в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при условии сохранения текущего уровня финансирования", говорится в документе.