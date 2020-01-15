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Минфин поддержал идею о создании института частных судебных приставов

10:09 15.01.2020
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Министерство финансов РФ поддержало идею поэтапного создания института частных приставов, пишет РИА Новости со ссылкой на документ, подготовленный ведомством.

Отмечается, что институт частных приставов поможет оптимизировать расходы федерального бюджета, а также повысит эффективность функционирования системы принудительного исполнения. 

Предполагается, что на первом этапе частным приставам позволят взыскивать долги в пользу юридических лиц. ФССП, в свою очередь, займется обеспечением интересов физических лиц и госорганов.

Сейчас есть частные службы такого рода — коллекторские агентства и институты частного сыска. Однако они не могут "в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при условии сохранения текущего уровня финансирования", говорится в документе.

Темы: Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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15.01.2020, 15:07
Гость: ABCD

В РФ началась эпоха подмены государственных институтов власти "частными" имитациями, по сути г-во самоустраняется от внутренней жизни страны, делегируя свои обязанности какими то полу криминальным структурам.
А частные лица у которых частные лица будут "взыскивать" некие долги как будут относится к этим проходимцам? Я лично никогда в жизни "сотрудничать" с такой помойкой не стану.
Страна продолжает "скорректированный" курс полной деградации государственных институтов власти.
Формально "частные приставы" уже в РФ были в роли "коллекторов". Удачный опят чиновникам за процент на карман видимо не остался незамеченным. С "частными" криминальными структурами чиновникам будет проще решать свои вопросы по отжиму чуждой собственности.
15.01.2020, 14:02
Гость: Наблюдатель

Да, а затем частная полиция, прокуратура и суд. По сути, надо узаконить то, что и так стало реальностью.
15.01.2020, 13:41
Гость: Гриф Рифтс

Это будут нью коллектоы братки.
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