Минфин поддержал идею о создании института частных судебных приставов
Министерство финансов РФ поддержало идею поэтапного создания института частных приставов, пишет РИА Новости со ссылкой на документ, подготовленный ведомством.
Отмечается, что институт частных приставов поможет оптимизировать расходы федерального бюджета, а также повысит эффективность функционирования системы принудительного исполнения.
Предполагается, что на первом этапе частным приставам позволят взыскивать долги в пользу юридических лиц. ФССП, в свою очередь, займется обеспечением интересов физических лиц и госорганов.
Сейчас есть частные службы такого рода — коллекторские агентства и институты частного сыска. Однако они не могут "в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при условии сохранения текущего уровня финансирования", говорится в документе.