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«ЕР» отозвала проект о ликвидации партий за иностранное финансирование

19:59 17.01.2020
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Депутаты-единороссы Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот отозвали законопроект, в котором предлагается ликвидировать партии за получение финансирования из-за рубежа, сообщает «Коммерсант».

Как отметил глава комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов,  документ требует серьезного юридического анализа и доработки.

Депутаты внесли законопроект вечером в четверг, 16 декабря. Согласно действующему законодательству, финансировать партии в России не могут российские юрлица с иностранным участием более 30%, международные общественные организации, иностранные физлица и лица без гражданства. За нарушение этого закона предусмотрен штраф. Авторы инициативы предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование.

Необходимость этой меры депутаты объяснили «активной антироссийской пропагандой», которую ведут «члены российских оппозиционных партий за рубежом», «дискредитируя госсимволы РФ в лице ее государственного режима и органов публичной власти». 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
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17.01.2020, 23:48
Гость: Хмы

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Гость: sdfbdf

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17.01.2020, 20:13
Гость: Партия жуликов и воров

тоже финансируется из-за рубежа?
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