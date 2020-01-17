Лотерея – мышеловка для дураков?

В сети развернулись нешуточные баталии вокруг жительницы Подмосковья Надежды Бартош, которая выиграла миллиард в лотерею «Столото»

История умопомрачительного выигрыша похожа на новогоднюю сказку. Пенсионерка из Подмосковья Надежда Бартош выиграла в ходе 1316-го декабрьского тиража заветный миллиард рублей. Фотография миловидной улыбчивой женщины, держащей в руке гигантский стилизованный лотерейный билет с выигранной суммой, облетела весь интернет.

Надежда Бартош. Фото - «Русское лото»

Однако скептики нашлись и тут. Сначала некоторые юзеры фейком посчитали саму новость о выигрыше. Затем журналисты заинтересовались личностью Надежды Бартош, которая оказалась владелицей крупного икорного бизнеса. Ее сын также владеет рыбной компанией, но уже в Тверской области. В свои 29 лет Алексей Бартош управляет ООО «Шостка» - целым рыбным хозяйством в Тверском регионе.

А счастливая обладательница миллиарда Надежда Бартош возглавляет компанию «Царский осетр», которая является эксклюзивным дистрибьютором на территории России продукции компании «Caviar Court food processing» (Королевство Саудовская Аравия). Бывшим гендериктором этого торгового дома является некий Сергей Караогланов. Он руководил шестью компаниями, одной из которых является Торговый дом «Джермук» - известный армянский бренд из одноименного города в Армении. С учетом этой информации журналисты пытались обнаружить связь Бартош через Караогланова с Арамом Саркисяном – тоже армянином, который до 2017 года считался учредителем «Столото».

Немало возмущений вызвали и публикации о том, что розыгрыш якобы проходил не в прямом эфире. Во всяком случае, московский адвокат Александр Сергеев подготовил заявление в Управление ФНС, в котором просит проверить честность розыгрыша. Он попросил проверить данные о том, что розыгрыш билетов проходил в записи, а не в прямом эфире, а победительница является знакомой организатора лотереи.

В организации «Столото», контролирующей проведение лотерей в России, категорически отрицают все эти обвинения. Там заявили о том, что все наветы о нечестном розыгрыше миллиарда рублей являются ложью, а также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации. ««Столото» официально заявляет, что розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в строгом соответствии с законодательством России», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании.

Как бы то ни было, порадуемся за Надежду Бартош, пожелаем ей всяческих благ и выразим искреннюю надежду на то, что вся эта история - не фейк. Однако настораживает сама нездоровая ситуация, сложившаяся в России с лотереями. «Билеты лотерей особенно цинично выглядят на кассах почтовых отделений, где российские пенсионеры получают свои мизерные пенсии, а им тут же предлагают рискнуть частью своих 13–15 тыс. рублей в месяц, чтобы схватить птицу удачи за хвост, - справедливо отмечает в своей колонке на «Взгляде» обозреватель Сергей Мардан. – Удача, правда, сопутствует только распространителям билетов. Они всегда в выигрыше».

Эксперты неизменно приравнивают лотереи к азартным играм, с которыми государство вообще-то борется (15 лет назад законодательно были запрещены казино и игровые автоматы). Недаром и лотереи были взяты под контроль государства, но вот парадокс: их учредителями занимается Минспорта и Минфинансов, а реализацией – почему-то частная компания «Столото». Только в 2018 году она продала лотерейных билетов на 47 млрд рублей. При этом доля государства в этой сумме составляет примерно 3%, то есть 1,4 млрд. Деньги немалые, но в масштабах государственного бюджета и даже бюджета Министерства спорта не сказать, чтобы уж слишком заметные. Для сравнения: на спорт в 2019 году было выделено 57 млрд рублей.

Выиграть по-крупному в лотереи можно, но для этого, помимо математических расчетов, необходимо задействовать слишком большие мощности для выкупа большей части тиража, найти на это инвесторов и подобрать такие варианты, где наименьшее количество комбинаций и наибольший джекпот. На это надо положить всю силу и время, быть мобильным авантюристом, постоянно перемещающемся по миру, и готовиться к тому, что законодательство «облапошенных» стран будет постоянно меняться не в вашу пользу. Такой участи мы не желаем никому.

В народе лотерею называют «мышеловкой для дураков». В СССР тоже проводились розыгрыши, однако масштабы были куда скромнее. Агитки вроде фильмов «Спортлото-82» были вполне самоценными произведениями, а кроме них снимались фильмы, нередко высмеивающие страсть простых граждан к легкому обогащению. Так что если вы раздумываете, купить или нет вам очередной лотерейный билетик, вспомните фразу героини фильма «Москва слезам не верит», которая, активно играя всю жизнь, выиграла лишь «два раза по рублю».