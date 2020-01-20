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В Госдуме рассмотрят закон о запрете комиссии банков за оплату услуг ЖКХ

06:53 20.01.2020
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До конца февраля в Госдуму планируется внесен законопроект об отмене банковской комиссии, взымаемой по платежам за жилищно-коммунальные услуги, пишет газета "Известия" со ссылкой на лидера фракции "Единая Россия" Сергея Неверова.

Как рассказал Неверов, в Думе видят два варианта урегулирования данного вопроса: путем внесения соответствующих поправок в Жилищный кодекс, или же изменение ряда законодательных актов, включая законы о банках и национальной платежной системе.

По словам Неверова, изначально предлагалось запретить взимание комиссий и уплаты штрафов и других обязательных платежей. Однако после консультаций с представителями финансовой сферы, было принято решение ограничится изменениями при осуществлении коммунальных платежей.

Данную инициативу поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Отмечается, что соответствующий законопроект начал разрабатываться с ноября 2019 года. На сегодняшний день, комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей составляют от 0,5 до 2 процентов, независимо от того, как совершается платеж: наличными, через карту банка, онлайн или банкомат. 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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20.01.2020, 09:33
Гость: dbdfs

ДАВНО ПОРА
20.01.2020, 09:11
Гость: Александр

Я не понимаю, почему банки, вообще, берут комиссию за перевод средств? Это то дело, ради которого их к государственным деньгам допустили. Вот кредиты коммерческие пусть оказывают на любых условиях - никому дела нет - не нравится - не бери.
А движение средств - дело государственное. По какому праву, какие то барыги, государственное дело выполняют за деньги?!
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