В Госдуме рассмотрят закон о запрете комиссии банков за оплату услуг ЖКХ

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До конца февраля в Госдуму планируется внесен законопроект об отмене банковской комиссии, взымаемой по платежам за жилищно-коммунальные услуги, пишет газета "Известия" со ссылкой на лидера фракции "Единая Россия" Сергея Неверова.

Как рассказал Неверов, в Думе видят два варианта урегулирования данного вопроса: путем внесения соответствующих поправок в Жилищный кодекс, или же изменение ряда законодательных актов, включая законы о банках и национальной платежной системе.

По словам Неверова, изначально предлагалось запретить взимание комиссий и уплаты штрафов и других обязательных платежей. Однако после консультаций с представителями финансовой сферы, было принято решение ограничится изменениями при осуществлении коммунальных платежей.

Данную инициативу поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Отмечается, что соответствующий законопроект начал разрабатываться с ноября 2019 года. На сегодняшний день, комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей составляют от 0,5 до 2 процентов, независимо от того, как совершается платеж: наличными, через карту банка, онлайн или банкомат.