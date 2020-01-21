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В России предложили ввести понятие «педагогической тайны»

10:39 21.01.2020
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В материалах рабочей группы «Здоровый ребенок» появилось предложение ввести в России «педагогическую тайну», которая запретит работникам сферы образования без согласия родителей разглашать особенности развития детей и их диагнозы.

По словам руководителя группы Татьяны Батышевой, это позволит защитить некоторых детей от травли как со стороны одноклассников, так и преподавателей, сообщает газета «Известия». Также предполагается, что родители будут охотнее информировать педагогов о диагнозе их детей, что позволит учителям быстрее установить с ними контакт и при необходимости оказать ребенку помощь.

В аппарате Татьяны Голиковой, возглавляющей координационный совет при правительстве по проведению Десятилетия детства, наличие такого предложения подтвердили, однако отметили, что в ближайшее время его рассмотрение не планируется.

Напомним, по официальным данным в 2019 году в России насчитывалось 670 тысяч детей с инвалидностью (ежегодно их количество увеличивается на несколько процентов). Большинство таких детей страдают психическими и поведенческими расстройствами (24,3%), болезнями нервной системы (23,2%) и врожденными аномалиями развития (17,7%).

Темы: Образование в России, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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21.01.2020, 15:33
Гость: Сердечник

тайна и всё шито крыто? серьёзно?
да детям плевать на эти диагнозы, они сами кому хочешь диагноз поставят. лучше учить детей сочувствию, дружбе и взаимовыручке, тогда им наоборот надо всё знать друг о друге без закомплексованного бреда от запутавшихся во лжи взрослых...
21.01.2020, 15:21
Гость: xmyr

Бред пьяного ёжика. Дети обучаются и переводятся в школьных учреждениях согласно их развитию и уровню знаний , при соблюдении сих принципов ни о каких травлях не может быть и речи. Дети с отсталым развитием учатся в спецшколах вплоть до платных. Как всегда ищем жирных карасей в мутной водице?!
21.01.2020, 15:01
Гость: это

нереально. работники банков, медицинских органов и др. институтов, обязанных хранить секреты, считают, что они не имеют права распространять тайну официально, а на кухне, на лавочках соседям и подружкам выкладывают все, как на духу. к тому же, тайной надо обязать всех чиновников, потому как, чтобы выпросить всего лишь какую-нить справку, они из несчастного все соки выжмут, заставят рассказать всю биографию, вспомнить плохое и хорошее, и потрепав нервы, справки не дадут.
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