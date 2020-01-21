В России предложили ввести понятие «педагогической тайны»

10:39

В материалах рабочей группы «Здоровый ребенок» появилось предложение ввести в России «педагогическую тайну», которая запретит работникам сферы образования без согласия родителей разглашать особенности развития детей и их диагнозы.

По словам руководителя группы Татьяны Батышевой, это позволит защитить некоторых детей от травли как со стороны одноклассников, так и преподавателей, сообщает газета «Известия». Также предполагается, что родители будут охотнее информировать педагогов о диагнозе их детей, что позволит учителям быстрее установить с ними контакт и при необходимости оказать ребенку помощь.

В аппарате Татьяны Голиковой, возглавляющей координационный совет при правительстве по проведению Десятилетия детства, наличие такого предложения подтвердили, однако отметили, что в ближайшее время его рассмотрение не планируется.

Напомним, по официальным данным в 2019 году в России насчитывалось 670 тысяч детей с инвалидностью (ежегодно их количество увеличивается на несколько процентов). Большинство таких детей страдают психическими и поведенческими расстройствами (24,3%), болезнями нервной системы (23,2%) и врожденными аномалиями развития (17,7%).