Стали известны члены нового правительства РФ

20:31

Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей.

—Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства;

—Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства;

—Виктория Абрамченко — вице-премьер;

—Татьяна Голикова — вице-премьер;

—Юрий Борисов — вице-премьер;

—Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;

—Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО;

—Алексей Оверчук — вице-премьер;

—Марат Хуснуллин — вице-премьер.

На посты глав ведомств назначены:

—Сергей Шойгу — министр обороны;

—Сергей Лавров — министр иностранных дел;

—Антон Силуанов — министр финансов;

—Ольга Любимова — министр культуры;

—Владимир Колокольцев — министр внутренних дел;

—Александр Новак — министр энергетики;

—Евгений Дитрих — министр транспорта;

—Денис Мантуров — министр промышленности и торговли;

—Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;

—Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии;

—Михаил Мурашко — министр здравоохранения;

—Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства;

—Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ;

—Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

—Сергей Кравцов — министр просвещения;

—Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;

—Олег Матыцын — министр спорта;

—Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;

—Максим Решетников — министр экономического развития;