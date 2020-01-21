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Стали известны члены нового правительства РФ

20:31 21.01.2020
Дом Правительства РФ
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей.
—Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства;
—Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства;
—Виктория Абрамченко — вице-премьер;
—Татьяна Голикова — вице-премьер;
—Юрий Борисов — вице-премьер;
—Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;
—Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО;
—Алексей Оверчук — вице-премьер;
—Марат Хуснуллин — вице-премьер.

На посты глав ведомств назначены: 
—Сергей Шойгу — министр обороны;
—Сергей Лавров — министр иностранных дел;
—Антон Силуанов — министр финансов;
—Ольга Любимова — министр культуры;
—Владимир Колокольцев — министр внутренних дел;
—Александр Новак — министр энергетики;
—Евгений Дитрих — министр транспорта;
—Денис Мантуров — министр промышленности и торговли;
—Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
—Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии;
—Михаил Мурашко — министр здравоохранения;
—Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства;
—Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ;
—Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
—Сергей Кравцов — министр просвещения;
—Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
—Олег Матыцын — министр спорта;
—Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;
—Максим Решетников — министр экономического развития;

Темы: Правительство России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.01.2020, 06:20
Гость: Старый евrей

А чего вы ждали от буржуазного строя, когда в стране полтора настоящих буржуа? Их столько и нет, чтобы все посты заполнить. Вот и получается цирк. С клоунами.
22.01.2020, 06:19
Гость: Психиатр

Мы таки просто не знаем, кто такие "украинцы". Кто-то говорит, что это секта, которая всех на "ко" к себе записывает, причем им не важно "что эти там себе чувствуют"... а я говорю - что это просто метка психиатрической лечебницы, где вам, "украинцы" самое место. Что вы тут забыли, больные?
22.01.2020, 06:17
Гость: Старый евrей

А чем это вас так Сталин, к примеру, корежит? Тоже на "ин"...
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