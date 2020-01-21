Стали известны члены нового правительства РФ
Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей.
—Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства;
—Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства;
—Виктория Абрамченко — вице-премьер;
—Татьяна Голикова — вице-премьер;
—Юрий Борисов — вице-премьер;
—Дмитрий Чернышенко — вице-премьер;
—Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО;
—Алексей Оверчук — вице-премьер;
—Марат Хуснуллин — вице-премьер.
На посты глав ведомств назначены:
—Сергей Шойгу — министр обороны;
—Сергей Лавров — министр иностранных дел;
—Антон Силуанов — министр финансов;
—Ольга Любимова — министр культуры;
—Владимир Колокольцев — министр внутренних дел;
—Александр Новак — министр энергетики;
—Евгений Дитрих — министр транспорта;
—Денис Мантуров — министр промышленности и торговли;
—Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
—Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии;
—Михаил Мурашко — министр здравоохранения;
—Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства;
—Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ;
—Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
—Сергей Кравцов — министр просвещения;
—Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
—Олег Матыцын — министр спорта;
—Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;
—Максим Решетников — министр экономического развития;