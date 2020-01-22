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Россия догнала Республику Конго по рейтингу демократии

15:49 22.01.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
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В обновленной версии «Индекса демократии» (Democracy Index 2019, составляется британской компанией Economist Intelligence Unit) Россия поднялась на 10 позиций и теперь находится на одном уровне с Республикой Конго (134-е место).

При составлении рейтинга, специалистами учитываются различные показатели, которые сгруппированны по 5 основным категориям: деятельность властей, выборы и плюрализм, гражданские свободы, политическая культура и влияние населения на политику. В каждой категории показатели имеют собственный вес, а набранные баллы складываются так, чтобы общий показатель составлял максимум 10 баллов.

В зависимости от полученныйх баллов, страны делятся на четыре группы. Свыше 8 баллов - полные демократии;  свыше 6 - ущербные демократии; свыше 4 баллов - гибридные режимы; менее 4 баллов - авторитарные режимы.

В рейтинге прошлого года Россия осталась в последней группе, набрав 3,11 балла (в 2018 году - 2,94 балла).

По информации РБК, на повышение общего показателя повлияли оценки деятельности властей (выросла с 1,79 до 2,5 балла) и политической культуры (с 2,5 до 3,75 балла). Что касается оценки уровня влияния населения на принятие политических решений, то она упала с 5 до 3,89 балла. Оценки гражданских свобод и качества выборов остались без изменений - 3,24 и 2,17 балла соответственно.

Также отмечается, что в первой редакции Democracy Index, выпущенной по итогам 2006 года, Россия занимала 102-е место и находилась в списке гибридных режимов с общим показателем 5,02 балла. 


Изображение с сайта eiu.com

Темы: Россия, Рейтинги
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Комментарии читателей
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22.01.2020, 23:06
Гость: чинделе

Демократией можно назвать любое дерьмо, что мы и видим в современном мире, а по факту её нет нигде. Другое дело- демократы. Этого добра полно везде. Тут главное заорать про себя первым и громче, и истерить, пока не поверят.
Чем собственно они профессионально и занимаются.
22.01.2020, 22:58
Гость: Анна

В США демократии нет.Репрессии там.
22.01.2020, 22:26
Гость: XeX

Какая разница, какая форма правления? Важен результат - процветает народ или вымирает в нищете. В РФ - второе.
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