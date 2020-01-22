Россия догнала Республику Конго по рейтингу демократии

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В обновленной версии «Индекса демократии» (Democracy Index 2019, составляется британской компанией Economist Intelligence Unit) Россия поднялась на 10 позиций и теперь находится на одном уровне с Республикой Конго (134-е место).

При составлении рейтинга, специалистами учитываются различные показатели, которые сгруппированны по 5 основным категориям: деятельность властей, выборы и плюрализм, гражданские свободы, политическая культура и влияние населения на политику. В каждой категории показатели имеют собственный вес, а набранные баллы складываются так, чтобы общий показатель составлял максимум 10 баллов.

В зависимости от полученныйх баллов, страны делятся на четыре группы. Свыше 8 баллов - полные демократии; свыше 6 - ущербные демократии; свыше 4 баллов - гибридные режимы; менее 4 баллов - авторитарные режимы.

В рейтинге прошлого года Россия осталась в последней группе, набрав 3,11 балла (в 2018 году - 2,94 балла).

По информации РБК, на повышение общего показателя повлияли оценки деятельности властей (выросла с 1,79 до 2,5 балла) и политической культуры (с 2,5 до 3,75 балла). Что касается оценки уровня влияния населения на принятие политических решений, то она упала с 5 до 3,89 балла. Оценки гражданских свобод и качества выборов остались без изменений - 3,24 и 2,17 балла соответственно.

Также отмечается, что в первой редакции Democracy Index, выпущенной по итогам 2006 года, Россия занимала 102-е место и находилась в списке гибридных режимов с общим показателем 5,02 балла.



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