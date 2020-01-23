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В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам

11:42 23.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, сообщает РИА Новости.

Как напоминает агентство, ранее принятый закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для россиян на пять лет — ежегодно с шагом в один год, пока не достигнет окончательных значений 65/60 лет, соответственно, для мужчин и женщин.

"В целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин", — говорится в законопроекте, направленном в Госдуму.

По рассчетам авторов законопроекта, его реализация может потребовать ориентировочно более 5,21 миллиарда рублей, исходя из численности многодетных отцов в стране.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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23.01.2020, 16:16
Гость: а в каком месте

Владимир Соловьёв хочет устроить запор?
23.01.2020, 14:56
Гость: да понизьте конечно

Все равно они до него вряд ли доживут.
23.01.2020, 14:30
Гость: бойся данайцев

В России если предложить построить забор(типа Великой китайской стены) ,то россияне погибнут на выборе материала благодаря рекомендациям экскпертов интересной национальности,типа соловьёвых ,марковых,петровых и хинштейнов.Вдумайтесь только имеющие разум, воздушный скандалист Хинштейн сегодня выдает всему народу авторитетные рекомендации !И вот эти "решалы",доуправлявшись до развала СССР, управляют и сегодня .Их вроде бы и нет,но в этом состоит весь парадокс- они русские . Благо для народа что на сегодня ещё осталась подушка безопасности -"украинский вопрос",которую они держат до времени "Ч".Исчезнет подушка и сразу начнется передел между "гусскими",а народ штахетником начнет бить друг другу головы.Но это в какой то степени лучше чем мотыгами у Пол Пота.
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