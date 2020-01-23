В России предложили понизить пенсионный возраст многодетным отцам

11:42

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно, сообщает РИА Новости.

Как напоминает агентство, ранее принятый закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста для россиян на пять лет — ежегодно с шагом в один год, пока не достигнет окончательных значений 65/60 лет, соответственно, для мужчин и женщин.

"В целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин", — говорится в законопроекте, направленном в Госдуму.

По рассчетам авторов законопроекта, его реализация может потребовать ориентировочно более 5,21 миллиарда рублей, исходя из численности многодетных отцов в стране.