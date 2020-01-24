Глава МЧС раскритиковал губернатора Чувашии из-за «шутки» с пожарным

21:02

Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, который вынудил пожарного подпрыгнуть за ключами от новой техники, неэтичным.

"Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе", — приводит комментарий Зиничева РИА Новости.

Инцидент, получивший резонанс в федеральных СМИ, произошел 23 января во время торжественного вручения ключей от новых пожарных автомобилей. На появившихся в социальных сетях кадрах видно, как Михаил Игнатьев заставляет офицера МЧС подпрыгивать за ключами от автомобиля.

В МЧС Чувашии и в пресс-службе главы Чувашии.пояснили, что это была просто "дружеская шутка": на видео попал начальник городской пожарной части, с которым глава Чувашии знаком давно и неоднократно встречался с ним по профессиональным вопросам, сообщает издание "Мой город Чебоксары".