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Глава МЧС раскритиковал губернатора Чувашии из-за «шутки» с пожарным

21:02 24.01.2020
Стоп-кадр из видео

Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, который вынудил пожарного подпрыгнуть за ключами от новой техники, неэтичным.

"Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе", — приводит комментарий  Зиничева РИА Новости.

Инцидент, получивший резонанс в федеральных СМИ, произошел 23 января во время торжественного вручения ключей от новых пожарных автомобилей. На появившихся в социальных сетях кадрах видно, как Михаил Игнатьев заставляет офицера МЧС подпрыгивать за ключами от автомобиля.

В МЧС Чувашии и в пресс-службе главы Чувашии.пояснили, что это была просто "дружеская шутка": на видео попал начальник городской пожарной части, с которым глава Чувашии знаком давно и неоднократно встречался с ним по профессиональным вопросам, сообщает издание "Мой город Чебоксары".

Темы: Чувашия, Институт губернаторов в России, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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24.01.2020, 21:43
Гость: А что тут удивительного?

Типичный представитель высшего эшелона власти - региональный "царёк".
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