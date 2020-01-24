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Минприроды займется вопросом приютов для животных

16:21 24.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В структуре Министерства природы появится подразделение, которое будет заниматься проблемой приютов для животных, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. 

По его словам, в ведомстве признают, что проблема приютов для животных "крайне серьезная", а потому вопрос организации соответствующего подразделения внутри министерства находится "в высокой степени готовности".

Бурматов добавил, что подразделение появится внутри одного из существующих департаментов и будет состоять из одного или двух отделов.

Он также заявил, что Генеральная прокуратура уже начала проверять то, как регионы исполняют нормы закона по созданию приютов для животных. Ранее Бурматов рассказал, что его комитет изучил ситуацию с приютами для животных и выяснилось, что страна обеспечена ими лишь на 20 процентов от необходимого количества.

С 1 января в силу вступили положения Федерального закона "Об ответственном обращении с животными", регулирующие деятельность по обращению с животными без владельцев, а также работу приютов.

Темы: Министерство природных ресурсов и экологии РФ
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Комментарии читателей
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24.01.2020, 20:05
Гость: о как!

Приюты для бездомных животных нужны,их обязательно построят,лучше там где теплый климат,в Италии или Сицилии,на Мальдивах-далековато,но всё может статься.Питание соответствующее-на здоровье братьев меньших экономить грешно.Шутка.
24.01.2020, 19:21
Гость: олег

Да уж не знай сколько занимаются приютами. Все украли. А собак голодных больше чем людей в городе. Пока не слопают какого нибудь породистого бюргера, ни приютов ни отстрелов не жди.
24.01.2020, 17:27
Гость: Может

и для людей местечко найдется?
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