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Москвичи требуют проведения референдума по поправкам в Конституцию

14:36 25.01.2020

В Москве у здания Администрации президента РФ на улице Ильинка собралось около 500 человек, среди которых представители Левого Фронта, Моссовета, Партии Дела, КПРФ, «Другой России», движения «Новороссия», НПСР, ОКП, «Гражданской солидарности» и других организаций.

Собравшиеся потребовали принимать поправки в Конституцию РФ только на полноценном всероссийском референдуме, а не на голосовании, которое планируют проводить власти.

Требование референдума объединяет граждан, в нем нет никакой идеологии, отметио лидер Левого Фронта Сергей Удальцов. По его словам, спешка, с которой власти стремятся изменить Конституцию, настораживает граждан.

Сергей Удальцов

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что оснований для проведения референдума по изменению Конституции нет, а предложенные президентом поправки могут быть приняты конституционным большинством Федерального Собрания страны.
 

Темы: Внутриполитическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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25.01.2020, 19:58
Гость: нику

Неплохой человек не позволил бы так опустить свой народ. Не надо давить на жалость. Неуместно
25.01.2020, 19:56
Гость: ...

Совершенно оправданные требования! Мы живём в этой стране и наше право иметь свой голос и чтобы его услышали. Как-то все по~быстрому происходит, шито-крыто, вдруг.. ещё неизвестно, кто купил Акции нашей страны. Обнаружится, что мы все являемся частной собственностью какого-нибудь гражданина, который ни в какую не хочет расставаться с властью. И этот гражданин чертовски хитер ...
Будет полновластный владелец, хозяин и что он скажет, то сделает и новый президент , и госаппарат и Госсовет и вообще все... История нашей страны очень сложна и всегда очень печальна и даже трагична.
Не повезло нам
25.01.2020, 19:44
Гость: ник

Главный плохой стратег,запад приговорил его уже к публичной порке как Хусейна и Кадаффи об этом и Маккейн говорил,чтобы другим не повадно было перечить и после его ухода никакие гарантии ему не помогут т.к. запад выдвинет его друзьям олигархам условие-или вы его отдаете в гаагу или мы забираем все ваши миллиарды и друзья его сдадут сразу.Поэтому единственным защитником у него был народ,который кинули пенсионной реформой и сейчас он не понимает ,что делать и мечется.Мне его жалко.В принципе он не плохой человек.
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