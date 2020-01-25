Москвичи требуют проведения референдума по поправкам в Конституцию

14:36

В Москве у здания Администрации президента РФ на улице Ильинка собралось около 500 человек, среди которых представители Левого Фронта, Моссовета, Партии Дела, КПРФ, «Другой России», движения «Новороссия», НПСР, ОКП, «Гражданской солидарности» и других организаций.

Собравшиеся потребовали принимать поправки в Конституцию РФ только на полноценном всероссийском референдуме, а не на голосовании, которое планируют проводить власти.

Требование референдума объединяет граждан, в нем нет никакой идеологии, отметио лидер Левого Фронта Сергей Удальцов. По его словам, спешка, с которой власти стремятся изменить Конституцию, настораживает граждан.

Сергей Удальцов

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что оснований для проведения референдума по изменению Конституции нет, а предложенные президентом поправки могут быть приняты конституционным большинством Федерального Собрания страны.

