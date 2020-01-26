Кто и как провожал Мединского

Когда в Зале заседаний Минкульта, вмещающем несколько сотен человек, эти несколько сотен провожали старого министра, там действительно многие просто плакали

© KM.RU, Игорь Варнавский

Во вторник, 21 января, стало ясно, что Мединский не вошел в состав нового правительства. Кто-то был предельно огорчен, кто-то предельно обрадован.

В пятницу, 24 января, Путин назначил его своим помощником. Как предполагается – по культуре. Предварительно шли слухи и об одном, и о другом – но и воспринимались как слухи. Но состоялось и одно, и другое.

После смены руководства Минкульта Карен Шахназаров, выступая в эфире Владимира Соловьева, с высокой похвалой оценил все то, что сделал для сферы культуры Владимир Мединский за восемь лет работы министром. Через день Григорий Амнуэль, выступая в том же эфире, с радостью говорил об уходе Мединского и утверждал, что деятели этой сферы с шампанским праздновали отставку последнего.

И того, и того можно отнести к режиссерам и деятелям культуры – то есть оба говорят о той сфере, которую знают. Разница в том, что первый - Карен Шахназаров – всемирно известный и, безусловно, великий режиссер, стоящий не только в отечественном, но и в мировом кинематографе в ряде его именитых представителей, а Григорий Амнуэль, который тоже считается режиссером, как таковой не известен никому, кроме крайне узкого круга политических единомышленников, и в остальном, если известен, то исключительно своими человеконенавистническими спичами в политических передачах, в эфир которых приглашаем, чтобы как можно более широкий круг людей знал в лицо как ОНО выглядит.

Каждый из них говорит правду: один – об отношении тех, кто Мединского ценит, другой – об отношении тех, кто его ненавидит.

То есть Шахназаров – это обобщенное лицо тех, кому Мединский нравится. Амнуэль – обобщенное лицо тех, кому Мединский не нравится. Сравнив их лица, каждый может сделать вывод, чье лицо ему нравится больше. И какое вызывает большее доверие.

Когда Амнуэль уверял, что театральная общественность пила шампанское от радости по поводу ухода Мединского, он не лукавил, хотя вообще-то, мягко скажем, «отклоняется от истины» довольно часто. С одной поправкой – праздновала та часть «театральной общественности», которая имеет лицо Амнуэля - или такое же светлое и симпатичное.

Люди с лицами Амнуэля радостно пили шампанское. Люди с лицами Шахназарова – искренне сожалели.

Поэтому когда в Зале заседаний Минкульта, вмещающем несколько сотен человек, эти несколько сотен провожали старого министра и принимали представление нового, там действительно многие просто плакали. В зале были и сотрудники министерства, которых Мединский заставлял работать чуть ли не семь дней в неделю по 20 часов в сутки (кстати, при предельно скромной зарплате), и руководители и работники учреждений культуры (музеев, театров, киностудий, вузов), которых, как твердят люди с лицами Амнуэля, все эти годы «душил и мучил» Мединский – примерно пополам одних и других. И на глазах многих действительно стояли слезы.

И как говорили люди, работающие в сфере культуры еще со времен переворота 1991 года: никогда и никого из почти десятка министров, возглавлявших ведомство за прошедшую треть века, не провожали с таким растроганным чувством и с таким сожалением. Даже те, кто в прошедшие годы не скрывал своего брюзжания.

На всякий случай, как известно: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем».

Так или иначе, за время, пока Министерство культуры возглавлял Мединский, зарплата работников учреждений культуры выросла в среднем по стране в 3.2 раза (в муниципальных учреждениях культуры – в 3.2, в региональных – 2.6, в федеральных – в 3.5 раза). Было построено либо капитально отремонтировано 585 сельских домов культуры, было построено 39 инновационных центров и центров культурного развития, построены, реконструированы либо прошли капремонт 39 театров, 10 цирков, 220 объектов культурного наследия и 40 объектов подведомственных учреждений культуры, всего – больше 900 объектов.

Если в 2012 году в реестре объектов культурного наследия ООН значилось лишь 300 таковых, то к 2020 году их число было доведено до 144 тысяч.

Так, в 2014 году в их состав был внесен Булгарский историко-археологический комплекс, в 2017 - Успенский собор и монастырь Свияжска, в 2019 - памятники древнего Пскова.

Доходы театров с 2019 года выросли на 186 % и достигли почти 13 млрд рублей, число постановок в федеральных театрах выросло на 27 %, почти до 8 тысяч спектаклей. Можно, конечно, отдельно говорить о качестве и содержании этих спектаклей, но это как раз то, вмешиваться во что категорически не давали Минкульту: от него требовали обеспечить условия работы «деятелей культуры», а что они создавали – уже вопрос к самим «деятелям».

Минкульту удалось на 2020 год выявить, зарезервировать и выделить дополнительные бюджетные ассигнования в размере 1,5 млрд руб. на обновление материально-технической базы региональных театров.

Посещаемость российских музеев удалось поднять с 90 млн в 2011 году до 155 млн (рост в 1.7 раза), доходы музеев выросли с 6.2 в 2012 году до 17.7 млрд руб. в 2019 (2.5 раза), если в 2013 году в реестре числилось 2 млн предметов музейного фона, в 2018 их число выросло до 18 млн.

Государственное финансирование библиотек выросло с 40.6 млрд рублей в 2013 до 77 млрд в 2019, 84 % библиотек было подключено к интернету (в 2012 0 42 %), модернизованы («библиотеки нового поколения»0 134 библиотеки.

В практику вошли акции «Культурная ночь»: пользующаяся особой популярностью «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств», когда ночью открывался бесплатный доступ к библиотекам, музеям, театрам…

- Проведена перезагрузка маршрута «Золотое кольцо России».

- Создан единый перечень классифицированных гостиниц.

- Внедрена система туристской навигации в регионах по стандартам ЮНВТО.

- Учреждена Премия Правительства РФ за достижения в туризме.

- Впервые за 50 лет разработаны глобальные историко-культурные маршруты.

- Утверждена группировка видов экономической деятельности «туризм», Росстат стал учитывать вклад туризма в российскую экономику.

- Учреждена субсидия туроператорам, обеспечивающим внутренний туристский поток.

Для школьников были созданы программы «Моя Россия», охватившие 140 тыс. чел. И «Дороги Победы», охватившие 650 тыс. чел.

Русские сезоны в Италии, Японии и Германии охватили более 14 миллионов человек. Проведены 32 «Перекрестные» года культуры с зарубежными странами, 33 дня духовной культуры России в СНГ, Европе, Азии.

Число российских участников санкт-петербургского международного культурного форума выросло с 370 участников до 35 000, число принявших участие стран – с 18 до 91-ой…

Это – та реальность, которую на своем счету имело Министерство культуры во главе с Мединским.

Это – то, что было сделано. По реально сделанному – один из лучших результатов среди отраслей. Который мог бы быть еще больше и лучше, если бы не мешали.

Поэтому провожали так, как провожали те, кто видел и ценил результат и работу.

Почему радовались те, кто радовался: потому что их все сделанное не радовало. Во-первых, потому, что, по их мнению, деньги, потраченные на все сделанное, могли бы достаться им, а они им не достались. Во-вторых, потому, что прекратилась поддержки тех специфических направлений в искусстве, которые им были близки и их радовали: то, что они считают подлинным искусством - искусством для них, для элиты, хотя почему их нужно считать элитой – никому не известно. И почему то, что они считают искусством и культурой (и то, что почему-то принято называть «современным искусством»), нужно вообще считать культурой и искусством – тоже мало кому понятно.

С благодарностью провожали те, для кого главным в культуре была культура. Как и в самих себе. Люди с лицами Шахназарова. Радовались, язвили и пили шампанское те, для кого в культуре главное они. И для кого вся сфера культуры и искусства – это пространство своего бизнеса и утверждения своего самомнения о себе как избранных. Первые – демиурги. Вторые – деграданты.

Хотя, похоже, с утра пятницы, после новых указов президента и его новых назначений у первых стало меньше оснований для расстройства, а у вторых – много меньше оснований для радости.