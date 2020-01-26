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На 52-м году жизни скоропостижно скончался протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

18:53 26.01.2020
Всеволод Чаплин © KM.RU, Илья Шабардин
Всеволод Чаплин © KM.RU, Илья Шабардин

Бывший спикер РПЦ, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно  скончался в возрасте 51 года, сообщает "Интерфакс".

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - сообщил агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

Кончину священника подтвердил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва.

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году - Московскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию "Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли".

21 апреля 1991 года рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года - в сан пресвитера. В 1999 году возведен в сан протоиерея.

В 2001-2009 годах - заместитель председателя Отдела внешних церковных связей.

С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года - председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. До декабря 2015 года - заместитель главы Всемирного русского народного собора.

С 22 марта 2011 года по 24 декабря 2015 года - член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви (по должности).

В 2009-2016 годах- настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горах.

С 2016 года назначен настоятелем храма прп. Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) у Никитских ворот.

Темы: Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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27.01.2020, 01:47
Гость: Никита Исаев

в 42 года ушёл
Чаплин 51.
При их тепличных условиях жизни.На буржуйских стройках протянули бы гораздо меньше.А на пенсию в 65.С_ки,отдайте мне мои соцвзносы!Я тоже до неё не доживу!
27.01.2020, 01:29
Гость: Ray Bloom

Пользы на Земле не было, вот и убрал Бог подальше.
27.01.2020, 01:28
Гость: НХ

Кое-кто из либерально настроенных церковников рад его смерти.
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