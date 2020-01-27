Путину пожалуются на губернатора за сравнение свалки с Мамаевым курганом

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Жители Краснодарского края возмутились словами губернатора края Вениамина Кондратьева, который сравнил мусорный полигон в Белореченске с Мамаевым курганом.

По данным местных СМИ, на минувшей неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел селекторное совещание в Белореченском районе, на котором и прозвучало нелестное сравнение.

"Этот полигон, который, на самом деле, уже далек от того изначального проекта, скорее всего, проекта полигона современного. Он превращается уже в некое подобие полигона — пока еще превращается. Мы уже видим в прошлом, наверное, упакованные в полиэтилен тюки. И теперь этап, когда мусор просто вываливается. В лучшем случае пересыпается, а в худшем вообще не пересыпается. И просто растет этот Мамаев курган, и все. А потом начинает пахнуть, потом начинает цвести, начинает раздражать жителей", — цитирует V1.RU слова Кондратьева.

Данное заявление вызвало общественный резонанс, а волгоградский общественник Армен Оганесян готовит обращение к президенту с тем, чтобы тот дал оценку деятельности чиновника.

"Я готовлю письмо на имя президента — хочу, чтобы таких недалеких людей не допускали до власти. А то дорвались: один ключи от пожарной машины поднимает вверх, чтобы майор МЧС прыгал за ними, как собачка. Другой называет мусорную гору Мамаевым курганом. Это не губернаторы, а какие-то извращенцы", - заявил Оганесян.

В связи с этим Кондратьев пояснил свое заявление, отметив, что упомянул Мамаев курган как фигуру речи, но он, разумеется, не сравнивал памятное для россиян место с полигоном ТКО.

"К сожалению, каждый слышит то, что хочет слышать. Губернатор использовал выражение Мамаев курган лишь как фигуру речи, чтобы подчеркнуть масштаб и высоту полигона. Вы знаете, Мамаев курган существовал как географический объект и до Великой Отечественной войны и считался одним из знаковых мест на юге страны. Поэтому глава региона использовал это выражение исключительно в этом контексте. Святым и почитаемым местом Мамаев курган стал уже после ожесточенных боев. Губернатор относится с большим трепетом и искренним уважением к подвигу наших солдат, павших в годы войны, и никогда не сравнивал памятное, святое для всех россиян место с полигоном ТБО", - цитирует заявление пресс-службы администрации Краснодарского края РИА Новости.

На минувшей неделе после жалоб местных жителей по поручению губернатора региональные власти проверили состояние полигона ТКО в Белореченском районе. По результатам проверяющие отчитались, что захоронение мусора на полигоне шло с нарушениями технологий, из-за этого началось гниение и стал распространяться неприятный запах.

В ходе совещания в Белореченске в четверг губернатор заявил, что понимает возмущение людей и поблагодарил общественников за то, что они подняли проблему. В пятницу администрация региона сообщила об увольнении гендиректора регионального оператора "Крайжилкомресурс".