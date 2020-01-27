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Михаил Мишустин назначил четырех замглавы ФНС

11:05 27.01.2020
ФНС © KM.RU, Илья Шабардин
ФНС © KM.RU, Илья Шабардин
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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил четырех заместителей руководителя Федеральной налоговой службы. Распоряжения опубликованы на сайте правительства.

Премьер утвердил в должностях следующих чиновников: Андрея Бударина, Виктора Бациева, Виталия Колесникова и Юлию Шепелеву.

Юлия Шепелева возглавляла управление трансфертного ценообразования в ФНС. Андрей Бударин ранее занимал должность начальника управления оперативного контроля ФНС. Виталий Колесников руководил управлением регистрации и учета налогоплательщиков в ФНС. Виктор Бациев ранее был судьей Высшего арбитражного суда России.

Ранее также сообщалось, что Мишустин создал для ФНС проект для отбора кадров, похожий на конкурс «Лидеры России».

После оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию правительство бывшего премьера Дмитрия Медведева ушло в отставку, а его пост занял экс-глава ФНС Мишустин. На должность руководителя налоговой службы он назначил своего преемника Даниила Егорова, бывшего замглавы ведомства.

Темы: Михаил Мишустин, Отставки и назначения в российской политике, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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27.01.2020, 15:59
Гость: Правильно!

За дойку, кражу, увод и убийства давно надо было осудить ваших злодеев Порошенка, Яценюка, Турчинова, Парубия, Авакова, Гройсмана и прочих бандер.
27.01.2020, 14:06
Гость: слово имеет тов. Унылый, председатель артели "Напрасный труд

эти выдоят даже камень... правда, выдоенное все равно украдут и уведут за бугор.
27.01.2020, 12:09
Гость: Минздрав предупреждает!

Скупые, пройдохи, воры, жулики, бандиты, бандеры, нацисты и фашисты платят дважды, а то и трижды, рискуя своим же здоровьем!
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