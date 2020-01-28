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Отец, бросивший детей в «Шереметьево», явился с повинной в полицию

12:21 28.01.2020
Фото из открытых источников
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Отец мальчиков, брошенных накануне в столичном аэропорту "Шереметьево" явился с повинной в отдел Следственного комитета РФ в Батайске (Ростовская область), сообщает ТАСС.

По данным агентства, сейчас мужчина дает признательные показания. Делом же занимаются московские следователи. 

"В настоящее время его допрашивают, следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии", - приводит ТАСС заявление представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.

В минувшее воскресенье, 26 января, мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту. Как сообщали в СК РФ, после того, как отец оставил детей, он улетел в Ростов-на-Дону. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Сейчас жизни и здоровью детей ничто не угрожает.

Сообщалось, что у детей была найдена записка, где их отец объяснил свое поведение сложным финансовым положением. Также в записке он просит не разлучать детей, временно определить их в приют. Он также написал, что намерен за ними вернуться, когда ситуация наладится.

Темы: Происшествия, Дети без родителей и проблема усыновления в России, Проблемы материнства и детства в России
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Комментарии читателей
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28.01.2020, 19:17
Гость: таскала по ТВ,пока не затаскала

Одна до сих пор никак не уймётся, то рассказывает как он ей изменял,а она терпела, то как она его на себе женила.Вместо о вечном думать...
Позорище!
28.01.2020, 15:46
Гость: Сначала

нужно выяснить все обстоятельства такого поведения, а затем устраивать порку по обстоятельствам. И, не забываем, в какое место нас загнали либералы.
28.01.2020, 15:15
Гость: Ольга

Не оправдываю, но.. есть такие жизненные ситуации в которые попадают люди- нарочно не придумаешь. В центре Доктора Лизы был д едок, окончивший мгимо и бабулька после мгу. Единственное, мужик мог бы обратиться в соцзащиту . Детей могли цыгане забрать и заставить попрошайничать - тут опасность для детей. Не прав
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