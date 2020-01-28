Отец, бросивший детей в «Шереметьево», явился с повинной в полицию

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Отец мальчиков, брошенных накануне в столичном аэропорту "Шереметьево" явился с повинной в отдел Следственного комитета РФ в Батайске (Ростовская область), сообщает ТАСС.

По данным агентства, сейчас мужчина дает признательные показания. Делом же занимаются московские следователи.

"В настоящее время его допрашивают, следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии", - приводит ТАСС заявление представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.

В минувшее воскресенье, 26 января, мужчина, прилетевший из Хабаровска в Москву с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения, оставил их одних в аэропорту. Как сообщали в СК РФ, после того, как отец оставил детей, он улетел в Ростов-на-Дону. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Сейчас жизни и здоровью детей ничто не угрожает.

Сообщалось, что у детей была найдена записка, где их отец объяснил свое поведение сложным финансовым положением. Также в записке он просит не разлучать детей, временно определить их в приют. Он также написал, что намерен за ними вернуться, когда ситуация наладится.