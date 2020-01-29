Титов призвал нового генпрокурора вмешаться в дело Baring Vostok

21:08

Бизнес-омбудсмен Борис Титов написал генпрокурору Игорю Краснову письмо, в котором попросил его проверить законность содержания под стражей фигурантов дела Baring Vostok. Речь идет о партнере Baring Vostok Вагане Абгаряне, директора фонда по инвестициям Иване Зюзине и бывшем гендиректоре «Первого коллекторского бюро» Максиме Владимирове.

«Объективных данных, свидетельствующих о необходимости сохранения для Владимирова, Абгаряна и Зюзина такой меры пресечения, как СИЗО, нет», — написал в своём обращении Титов.

Титов отметил, что обвиняемые, срок содержания под стражей которых продлен до 13 февраля, продолжают ознакомление с материалами уголовного дела, передает «Интерфакс».

По его словам, обвиняемые являются гражданами России и постоянно проживают в Москве со своими семьями, поэтому с учётом окончания следствия и сбора доказательств по делу «процессуальные цели могут быть достигнуты и при применении меры пресечения, не связанной с лишением свободы».

В январе Басманный суд Москвы продлил всем троим срок ареста до 13 февраля. Подозреваемые находятся в СИЗО с февраля 2019 года. Суд также продлил домашний арест основателю компании гражданину США Майклу Калви, топ-менеджеру, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, экс-главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву и бывшему директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову.