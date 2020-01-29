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Титов призвал нового генпрокурора вмешаться в дело Baring Vostok

21:08 29.01.2020
Борис Титов. Фото с сайта wikimedia.org
Борис Титов. Фото с сайта wikimedia.org
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов написал генпрокурору Игорю Краснову письмо, в котором попросил его проверить законность содержания под стражей фигурантов дела Baring Vostok. Речь идет о партнере Baring Vostok Вагане Абгаряне, директора фонда по инвестициям Иване Зюзине и бывшем гендиректоре «Первого коллекторского бюро» Максиме Владимирове.

«Объективных данных, свидетельствующих о необходимости сохранения для Владимирова, Абгаряна и Зюзина такой меры пресечения, как СИЗО, нет», — написал в своём обращении Титов.

Титов отметил, что обвиняемые, срок содержания под стражей которых продлен до 13 февраля, продолжают ознакомление с материалами уголовного дела, передает «Интерфакс».

По его словам, обвиняемые являются гражданами России и постоянно проживают в Москве со своими семьями, поэтому с учётом окончания следствия и сбора доказательств по делу «процессуальные цели могут быть достигнуты и при применении меры пресечения, не связанной с лишением свободы».

В январе Басманный суд Москвы продлил всем троим срок ареста до 13 февраля. Подозреваемые находятся в СИЗО с февраля 2019 года. Суд также продлил домашний арест основателю компании гражданину США Майклу Калви, топ-менеджеру, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, экс-главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву и бывшему директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову.

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.01.2020, 00:42
Гость: Занимался биткоинами -

пожалуйте в американскую тюрьму (сизо там нет).
Украл в России миллиарды -
воров-иностранцев под домашний арест,
остальных с паспортом РФ - тоже?
По ходатайству защитника воров (пардон, бизнесменов)?
Доколе?
И ведь в итоге "отвертятся" ...
29.01.2020, 21:32
Гость: Читал

и плакаль.
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