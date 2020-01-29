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МИД РФ обвинил депутатов Нидерландов в провокации

13:21 29.01.2020
МИД
МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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МИД РФ заявил, что расценивает решение депутатов Второй палаты Генеральных Штатов Нидерландов, отменивших поездку в Россию в связи с ограничениями на въезд представителю партии «Демократы-66» Шурда Шурдсма, как провокацию.

Как сообщается на сайте ведомства, Россия заблаговременно проинформировала Нидерланды о нежелательности включения Шурдсмы в состав делегации, которая по приглашению Комитета по международным делам Госдумы собиралась посетить Россию 25-27 февраля 2020 года.

Предупреждение по поводу Шурдсмы было сделано во время встречи в МИД со временным поверенным в делах Нидерландов в России 14 января. При этом в Гааге данную ситуацию интерпретировали таким образом, будто именно это обстоятельство создало непреодолимое препятствие для визита делегации в Россию.

Депутат Шурдсма известен откровенно агрессивными высказываниями в адрес России. Так, в 2013 году он призывал прервать проведение Года России в Нидерландах и Нидерландов в России, а в 2014 году требовал бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи. В 2018 году Шурдсма требовал перенести Чемпионат мира по футболу в другую страну. Кроме того, в контексте расследования обстоятельств крушения малайзийского «Боинга» Шурдсма безапелляционно и грубо настаивал, вопреки здравому смыслу и юридическим процедурам, на необходимости уже сейчас «наказать» Россию, сообщается на сайте МИД РФ.

«Теперь понятно, на что рассчитывали голландские парламентарии, принимая решение о включении Шурдсмы в состав своей делегации. Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия. То есть стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки», - добавили в ведомстве.

Темы: Нидерланды, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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29.01.2020, 19:04
Гость: ***

НАТА в очередной раз на грубость нарывается. Такие они упертые и бестолковые. Наполеон собирал ЕСовцев, интервенты в Гражданскую тоже, Адик всех собрал в кучу.
29.01.2020, 18:58
Гость: Дикому

"Пойди умойся", может поможет.Россия скромно отвечает на санкции и деяния в отношении своих дипломатов,парламентариев ,а также попытках принудить"плясать" под "еэсовские"суды,парламенты,.....
29.01.2020, 18:30
Гость: ***

ЕСовцам в Москву 9 мая надо ехать на поминки. Их не освобождали в 1945 году, а добивали как пособников Адика.
После окончания войны Главное управление по делам военнопленных и интернированных МВД СССР (ГУПВИ) составило справку, в которой проанализировало национальный состав военнослужащих противника, взятых в плен Красной Армией. Картина получилась весьма характерная. Напомним, военнопленный – это тот, кто воюет в форме с оружием в руках. Итак, немцы — 2 389 560, венгры — 513 767, румыны — 187 370, австрийцы — 156 682, чехи и словаки — 69 977, поляки — 60 280, итальянцы — 48 957, французы — 23 136, хорваты — 21 822, молдаване — 14 129, евреи — 10 173, голландцы — 4 729, финны — 2 377, бельгийцы — 2 010, люксембуржцы – 1652, датчане – 457, испанцы – 452, цыгане – 383,норвежцы – 101, шведы – 72.
И это только те, кто выжил и попал в плен. Реально против нас воевало значительно больше европейцев.
Очень характерную находку сделали наши воины после освобождения Московской области в районе исторического Бородинского поля — рядом с французским кладбищем 1812 года они обнаружили свежие могилы потомков Наполеона.Фактически Гитлер бросил против СССР вооруженные силы всей Европы, за исключением разве что Англии и Швейцарии вкупе со Швецией. Многие из этих бравых вояк рассчитывали, что вторжение в Россию будет для них легкой военной прогулкой. Но эти иллюзии им пришлось оставить в окопах под градом «катюш», а затем во время отсидки в суровых лагерях ГУЛАГА. Так вот выглядела сборная ЕС
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