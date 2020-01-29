МИД РФ обвинил депутатов Нидерландов в провокации

13:21

МИД РФ заявил, что расценивает решение депутатов Второй палаты Генеральных Штатов Нидерландов, отменивших поездку в Россию в связи с ограничениями на въезд представителю партии «Демократы-66» Шурда Шурдсма, как провокацию.

Как сообщается на сайте ведомства, Россия заблаговременно проинформировала Нидерланды о нежелательности включения Шурдсмы в состав делегации, которая по приглашению Комитета по международным делам Госдумы собиралась посетить Россию 25-27 февраля 2020 года.

Предупреждение по поводу Шурдсмы было сделано во время встречи в МИД со временным поверенным в делах Нидерландов в России 14 января. При этом в Гааге данную ситуацию интерпретировали таким образом, будто именно это обстоятельство создало непреодолимое препятствие для визита делегации в Россию.

Депутат Шурдсма известен откровенно агрессивными высказываниями в адрес России. Так, в 2013 году он призывал прервать проведение Года России в Нидерландах и Нидерландов в России, а в 2014 году требовал бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи. В 2018 году Шурдсма требовал перенести Чемпионат мира по футболу в другую страну. Кроме того, в контексте расследования обстоятельств крушения малайзийского «Боинга» Шурдсма безапелляционно и грубо настаивал, вопреки здравому смыслу и юридическим процедурам, на необходимости уже сейчас «наказать» Россию, сообщается на сайте МИД РФ.

«Теперь понятно, на что рассчитывали голландские парламентарии, принимая решение о включении Шурдсмы в состав своей делегации. Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия. То есть стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки», - добавили в ведомстве.