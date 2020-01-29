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Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

09:40 29.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Новый глава Министерства связи РФ Максут Шадаев предложил дать сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность (в том числе МВД и ФСБ) онлайн-доступ к различным типам данных о россиянах, пишет газета "Ведомости".

Свое предложение Шадаев представил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

По данным издания, речь идет о государственных данных, а также сведениях банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов. На сегодняшний день соотрудники правоохранительных органов могут получить доступ ко многим типам данных, таким как данные банков, записи телефонных переговоров, электронная почта, только по решению суда. 

Также Шадаев предложил цифровизацию госуслуг и ряд способов идентификации граждан. Основная цель инициатив — сокращение времени, которое гражданин тратит на общение с властью: этот показатель не должен превышать трех часов в год. Также Шадаев предложил к 2024 году обеспечить доступ россиян ко всем имеющимся у государства данным о них, а также сведения о том, кому эти данные передавали.

Темы: Россия, Связь и телекоммуникации
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Комментарии читателей
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29.01.2020, 14:40
Гость: stalker

"Основная цель инициатив — сокращение времени, которое гражданин тратит на общение с властью". Значит цель в заботе о населении ? А то, что эта "забота" будет проявляться лишь в сливании персональных данных граждан правоохранительным органам, это ничего ? Кстати, а как же законодательство о защите персональных данных ? А кто может поручиться что указанные данные силовики еще кому нибудь не сольют по знакомству ? А потом эти данный не будут использованы в криминальных целях или для оказания давления на тех же граждан со стороны силовиков ? Про негласную слежку за гражданами я уже не упоминаю.
29.01.2020, 14:26
Гость: gvozd

ну дык Разумееца!
главное досье собрать, а там статья найдется..
хочу в Очередной раз напомнить тем узколобым, которые поддерживают вмешательство государства в частную переписку и бесконечный сбор персональной информации.
после прихода в германии к власти Социалистов и гитлера, гестапо просто Воспользовалось Уже Существовавшими досье на каждго гражданина германии - собранные во время правления тн демократов..
и далее гестапо осуществляло расстрелы и аресты по этому архиву - им не надо было ни слежкой заниматься, ни доказательства собирать(а когда они нужны были социалистам).
29.01.2020, 14:14
Гость: пессимист

Проще передать связь в ведение силовиков, а минсвязи во главе с таким министриком ликвидировать.
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