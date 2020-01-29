Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

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Новый глава Министерства связи РФ Максут Шадаев предложил дать сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность (в том числе МВД и ФСБ) онлайн-доступ к различным типам данных о россиянах, пишет газета "Ведомости".

Свое предложение Шадаев представил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

По данным издания, речь идет о государственных данных, а также сведениях банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов. На сегодняшний день соотрудники правоохранительных органов могут получить доступ ко многим типам данных, таким как данные банков, записи телефонных переговоров, электронная почта, только по решению суда.

Также Шадаев предложил цифровизацию госуслуг и ряд способов идентификации граждан. Основная цель инициатив — сокращение времени, которое гражданин тратит на общение с властью: этот показатель не должен превышать трех часов в год. Также Шадаев предложил к 2024 году обеспечить доступ россиян ко всем имеющимся у государства данным о них, а также сведения о том, кому эти данные передавали.