Стал известен мотив экс-полицейских, сфабриковавших дело против Голунова

16:15

Иван Голунов. Стоп-кадр из видео в YouTube

Причастные к задержанию журналиста Ивана Голунова бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец и его подчиненные, хотели повышения по службе.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление адвоката правозащитной организации «Открытки» Сергея Бадамшинова.

«Мотивом Ляховца и его группы была личная выгода и продвижение по службе», - заявил адвокат Бадамшин.

Напомним, по делу Голунова задержаны пятеро бывших полицейских, которым предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.