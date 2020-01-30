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Стал известен мотив экс-полицейских, сфабриковавших дело против Голунова

16:15 30.01.2020
Иван Голунов. Стоп-кадр из видео в YouTube
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Причастные к задержанию журналиста Ивана Голунова бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец и его подчиненные, хотели повышения по службе.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление адвоката правозащитной организации «Открытки» Сергея Бадамшинова.

«Мотивом Ляховца и его группы была личная выгода и продвижение по службе», - заявил адвокат Бадамшин.

Напомним, по делу Голунова задержаны пятеро бывших полицейских, которым предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Темы: Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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30.01.2020, 16:48
Гость: Ничего личного,

только карьера. Кого лечите?
30.01.2020, 16:44
Гость: петя

Да уж, черта с два "повышение по службе"... за бабки работали ребята.
30.01.2020, 16:42
Гость: Правильно сделали.

Нужно было еще патроны подбросить.Всю 5-ю колонну на Колыму,лес валить.
Как говорил Глеб Жеглов -вор(преступник) должен сидеть в тюрьме и не важно каким способом я его туда засадил.
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