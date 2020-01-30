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Полицейским, задержавшим Голунова, предъявили обвинения

11:26 30.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Пятерых бывших сотрудников МВД задержали накануне.  В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Андрей Щиров также был допрошен, но остался в статусе свидетеля, утверждал осведомленный источник "Интерфакса". По его информации, Щиров на допросе сказал, что не знал, что его подчиненные делали с Голуновым.

Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.
Обвинение просит заключить их под стражу.

Как пишет агентство, все пятеро обвиняемых вину не признали. По версии следствия, они подбросили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности. В СК эти действия расценили как фальсификацию доказательств по уголовному делу. Следователи также решили, что наркотики, которые подбросили журналисту, полицейские незаконно приобрели, незаконно перевозили и хранили.

Сотрудника "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него обнаружили наркотик мефедрон. Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия журналиста в преступлении. Сам он заявил, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании.

Позже со специальным заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он объявил, что ряд офицеров МВД, в том числе двух генералов, уволили из органов.

Владимир Путин 19 декабря сообщил, что против всех уволенных возбуждены уголовные дела. 

Темы: Нарушения прав граждан сотрудниками полиции в России, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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30.01.2020, 16:56
Гость: Мастер

Чтобы журналист правду не писал, и не лез в чужие дела.
30.01.2020, 16:07
Гость: ABCD

ну вот, люди только честно выполняли приказы начальства, подбросили наркоту журналисту, а кого у нас обычно бесят журналисты? понятно кого "уважаемых людей на верху". То есть, сейчас рядовых исполнителей указаний "телефонного права" посадят, за то, то исполнили приказ -"закрыли" лоха самым простым способом для МВД сейчас- подбрасыванием наркоты, а тех кто заказал арест журналиста- те даже не свидетелями не пойдут не сядут вместе с "полиционерами".
Учитывая то количество наркотиков которые МВД стало "находить" при задержаниях у электорального лоха по стране, можно сделать вывод о том, что там "крутятся" колоссальные объёмы запрещённых веществ.
Не сами же уволенные генералы додумались "закрывать" журналиста? Генералы обычно даже не вникают вообще в суть вопроса, тут явно был "заказ" ещё с более "сверху".
30.01.2020, 15:58
Гость: Иван Иваныч

Дали слабину? Получите. А мерзавец и наркоман Голунов на свободе. И вообще наркоманам раздолье. Ж—-довку выпустили.
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