Полицейским, задержавшим Голунова, предъявили обвинения

11:26

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Пятерых бывших сотрудников МВД задержали накануне. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Андрей Щиров также был допрошен, но остался в статусе свидетеля, утверждал осведомленный источник "Интерфакса". По его информации, Щиров на допросе сказал, что не знал, что его подчиненные делали с Голуновым.

Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.

Обвинение просит заключить их под стражу.

Как пишет агентство, все пятеро обвиняемых вину не признали. По версии следствия, они подбросили наркотики в рюкзак и квартиру Голунова, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности. В СК эти действия расценили как фальсификацию доказательств по уголовному делу. Следователи также решили, что наркотики, которые подбросили журналисту, полицейские незаконно приобрели, незаконно перевозили и хранили.

Сотрудника "Медузы" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что у него обнаружили наркотик мефедрон. Впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью" участия журналиста в преступлении. Сам он заявил, что запрещенные вещества ему подбросили при задержании.

Позже со специальным заявлением выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он объявил, что ряд офицеров МВД, в том числе двух генералов, уволили из органов.

Владимир Путин 19 декабря сообщил, что против всех уволенных возбуждены уголовные дела.