ФАС обяжет Apple и Google отвечать за установку российского ПО

13:37

Американских разработчиков операционных систем (Apple, Google, Microsoft) могут заставить не только устанавливать на свои устройства российские приложения, но и обеспечивать полную удаляемость собственных программ. С такой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Ведомство хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, если это не препятствует нормальной работе устройства», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на концепции подзаконных актов, разработанных ФАС. В ведомстве подтвердили, что такая инициатива обсуждается.

По данным сервиса «Яндекс.Радар» за 20–26 января, Android служит самой распространенной мобильной ОС в России (77,17%), следом идут iOS (22,58%), Microsoft (0,18%) и прочие ОС (0,07%).

Закон о предустановке российского ПО на гаджеты планируется реализовать в несколько этапов. Так, если для смартфонов она станет обязательной с 1 июля 2020 года, то на планшеты это распространится с 2021-го, на компьютеры — с 2022 года, а на Smart TV и ТВ-приставки — с 2023-го.

Предварительно в список приложений для смартфонов должны войти антивирус, поиск, навигатор, мессенджеры, соцсети, госуслуги и платежная система «Мир». При этом перечня конкретных приложений быть не должно, пользователю предложат выбрать из нескольких вариантов.