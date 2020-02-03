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ФАС обяжет Apple и Google отвечать за установку российского ПО

13:37 3.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Американских разработчиков операционных систем (Apple, Google, Microsoft) могут заставить не только устанавливать на свои устройства российские приложения, но и обеспечивать полную удаляемость собственных программ. С такой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Ведомство хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, если это не препятствует нормальной работе устройства», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на концепции подзаконных актов, разработанных ФАС. В ведомстве подтвердили, что такая инициатива обсуждается.

По данным сервиса «Яндекс.Радар» за 20–26 января, Android служит самой распространенной мобильной ОС в России (77,17%), следом идут iOS (22,58%), Microsoft (0,18%) и прочие ОС (0,07%).

Закон о предустановке российского ПО на гаджеты планируется реализовать в несколько этапов. Так, если для смартфонов она станет обязательной с 1 июля 2020 года, то на планшеты это распространится с 2021-го, на компьютеры — с 2022 года, а на Smart TV и ТВ-приставки — с 2023-го.

Предварительно в список приложений для смартфонов должны войти антивирус, поиск, навигатор, мессенджеры, соцсети, госуслуги и платежная система «Мир». При этом перечня конкретных приложений быть не должно, пользователю предложат выбрать из нескольких вариантов.

Темы: Apple, Интернет в России, Мобильные устройства, Google
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Комментарии читателей
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03.02.2020, 20:40
Гость: Иван Иваныч

Абсолютно верно. Я например полностью ушёл от Гугл, в пользу яндекс, из-за безобразной выдачи гугла , и навязывания всякой политической хрени. Фэйсбук прогоняет всех нелояльных США, баня с формулировкой « нарушает правила». То же и с твиттером. А в России всё free.
Простой пример , по поводу Айфон. Мне принудительно включали геолокацию в одной « цивилизованной стране» и только путём перепрошивки через комп удалось это снять.
03.02.2020, 20:28
Гость: Иван Иваныч

Пример российского программного обеспечения, и их функций в качестве «концлагеря» пожалуйста в студию. А то подкинул для достоверности объективности, чтобы прикрыть кучку необоснованного г....
03.02.2020, 16:29
Гость: blog2038,.

Имеет смысл.
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