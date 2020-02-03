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В Кремле отреагировали на слова Эрдогана о Крыме

18:32 3.02.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

В Кремле категорически не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

«Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что Эрдоган имеет действующее приглашение от российского коллеги посетить полуостров, и может увидеть все своими глазами. Как добавил представитель кремля, глава российского государства Владимир Путин неоднократно объяснял реальное положение дел своему коллеге.

На встрече с общественниками в Симферополе 18 марта 2019 года президент РФ сообщил, что пригласил президента Турции на открытие соборной мечети в Крыму, и тот, по мнению Путина, положительно отнесся к этому предложению. Строительство мечети началось в Симферополе в октябре 2016 года, ее открытие планируется в апреле 2020 года.

Ранее 3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе визита в Киев первым делом будет обсуждать положение крымских татар на полуострове, «аннексию» которого Россией Анкара считает незаконной. Ранее СМИ писали, что в ходе встречи стороны заключат соглашение о предоставлении Турцией военной помощи Украине в размере 50 миллионов долларов.

Темы: Россия, Крым, Турция, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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03.02.2020, 21:01
Гость: порто-франко

"В Кремле категорически не согласны с заявлениями Р.Т. Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами".
Вместо того чтобы оправдываться и "категорически возражать", было бы лучше, если бы Кремль постоянно напоминал туркам о оккупации севера Кипра, о "ситуации с кипрскими греками" и не отмалчивался сегодня, в отличие от чёткой позиции ЕС, Франции, США, когда турки хулиганят в эсклюзивной экономической зоне Кипра.
03.02.2020, 21:01
Гость: Иван Иваныч

Ну вообще то турки прижали подконтрольных боевиков, после чего «сирийцы» взяли Алеппо, что сберегло кучу народа. А вот теперь похоже Идлиб доживает последние дни, что выводит Эрдогана равновесия. Что касается с-400, то ключи у нас.
03.02.2020, 20:26
Гость: Г-ну косноязычному

Так я не понял, Эрдоган фраер или в законе?
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