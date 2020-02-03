В Кремле отреагировали на слова Эрдогана о Крыме

18:32

В Кремле категорически не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

«Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что Эрдоган имеет действующее приглашение от российского коллеги посетить полуостров, и может увидеть все своими глазами. Как добавил представитель кремля, глава российского государства Владимир Путин неоднократно объяснял реальное положение дел своему коллеге.

На встрече с общественниками в Симферополе 18 марта 2019 года президент РФ сообщил, что пригласил президента Турции на открытие соборной мечети в Крыму, и тот, по мнению Путина, положительно отнесся к этому предложению. Строительство мечети началось в Симферополе в октябре 2016 года, ее открытие планируется в апреле 2020 года.

Ранее 3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе визита в Киев первым делом будет обсуждать положение крымских татар на полуострове, «аннексию» которого Россией Анкара считает незаконной. Ранее СМИ писали, что в ходе встречи стороны заключат соглашение о предоставлении Турцией военной помощи Украине в размере 50 миллионов долларов.