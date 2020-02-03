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Грядущие поправки в Конституцию поддержали свыше 80% россиян

08:45 3.02.2020
Конституция
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Порядка 80% россиян поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, пишет РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Согласно социсследованию, наибольшее одобрение россиян получили инициативы социального характера. Так, о скорее положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий и других социальных выплат заявил 91% граждан (один процент высказался о скорее отрицательном отношении), инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума скорее положительно оценили 90% (скорее отрицательно — 5%).

Следом за социальной сферой следуют политическая. Так, следующим по уровню поддержки оказалось предложение увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет (87%). Идею наделить Конституционный суд России функцией проверки законопроектов по запросу главы государства одобрили 81% россиян. Еще 68% поддержали инициативу запретить иностранное гражданство и вид на жительство в других странах для губернаторов, судей, парламентариев, членов правительства, муниципальных и государственных служащих.

Право президента назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации поддержали 66% респондентов (скорее отрицательно — 12%), возможное исключение из Конституции слова "подряд" применительно к срокам полномочий президента одобрили 66% граждан (15% относятся к этому скорее негативно).

Возможность установить приоритет российской Конституции над международными договорами положительно оценили 63% россиян. 62% одобрили расширение полномочий Совфеда, а 61% поддержали предложение дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров.

На вопрос о важности возможных изменений в Конституцию для них самих 79% опрошенных сочли эти изменения таковыми, 16% считают, что нововведения для них скорее не важны. Затруднились ответить 5%.

Чаще всего важной президентскую инициативу называли люди старше 35 лет (среди них такого мнения придерживаются 81%), среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет - 79%, среди молодежи от 18 до 24 - 61%. При этом 35% молодых людей назвали проект скорее неважным.

Среди жителей городов-миллионников важными конституционные поправки сочли 85%, в городах с населением от полумиллиона до миллиона - 78%, от 100 до 500 тысяч - 80%, в остальных городах - 81%, а в селах - 78%. В Москве и Петербурге о том, что считают инициативы главы государства скорее важными для себя лично, заявили 72% респондентов.

Президент Владимир Путин внес в нижнюю палату российского парламента проект о поправках в Основной документ. Государственная дума поддержала документ в первом чтении. Поправки нацелены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Для проработки этого вопроса была создана рабочая группа, сопредседатели которой отмечали, что предложения об изменении Конституции, озвученные главой государства в ходе послания Федеральному собрания, были четко сформулированы и находились в высокой степени готовности.
 

Темы: Общественное мнение, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.02.2020, 12:04
Гость: однозначно

на форуме КМ присутствуют люди самых разных профессий и религиозно верующие и атеисты,но найдется хотя бы один,из опрошенных ВЦИОМ?
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