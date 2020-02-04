]]>
]]>
Главная В России Новости

На предотвращение смертей от коронавируса в России выделили 1,2 млрд руб.

11:21 4.02.2020
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

Для предотвращения развития летальных осложнений от коронавируса в России закупается 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких. На эти цели из резервного фонда выделено около 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой, передает «Интерфакс».

«Основной угрозой осложнений, от которых по сути дела наступает летальной исход, является развитие дыхательной недостаточности на фоне развивающейся неспецифической пневмонии», - сказал Краевой 4 февраля на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме. По его словам, закупка порядка 17 ЭКМО поможет «закрыть» все регионы этими аппаратами.

Чиновник также отметил, что Россия готовится к масштабному распространению коронавируса на территории страны. На данный момент делается «основной упор на борьбу с возможными тяжелыми осложнениями, являющимися причиной смерти». По словам Краевого, Минздрав не может прогнозировать, каким образом инфекция будет развиваться в России. Он добавил, что она преимущественно поражает мужчин монголоидной расы.

По состоянию на утро вторника вирус, который, как полагают, возник в китайском Ухане, унес жизни 426 человек. Между тем, зараженными числятся более 20 тысяч человек в 27 странах.
 

Темы: Коронавирус, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.02.2020, 16:10
Гость: Сердечник

так бороться можно вечно, вернее до последнего рубля
04.02.2020, 15:20
Гость: Профессор Преображенский

Можно себе представить результаты "борьбы". Сколько денег "закопали" на борьбе с гриппом? В Дубовском районе Ростовской области сегодня в школах некоторые классы закрывают, т.к. заболевших учащихся по 50-60%. Что это? Грипп, ОРВИ? Шумиху не поднимают, т.к. сегодня одна важная цель в стране угодить-ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ. До чего же мы дожили? Сплошное враньё, лицемерие, подхалимаж.
04.02.2020, 14:48
Гость: ...и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких.

Для думы и аппарата ВВП.
Все комментарии (11)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации