На предотвращение смертей от коронавируса в России выделили 1,2 млрд руб.

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Для предотвращения развития летальных осложнений от коронавируса в России закупается 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких. На эти цели из резервного фонда выделено около 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой, передает «Интерфакс».

«Основной угрозой осложнений, от которых по сути дела наступает летальной исход, является развитие дыхательной недостаточности на фоне развивающейся неспецифической пневмонии», - сказал Краевой 4 февраля на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме. По его словам, закупка порядка 17 ЭКМО поможет «закрыть» все регионы этими аппаратами.

Чиновник также отметил, что Россия готовится к масштабному распространению коронавируса на территории страны. На данный момент делается «основной упор на борьбу с возможными тяжелыми осложнениями, являющимися причиной смерти». По словам Краевого, Минздрав не может прогнозировать, каким образом инфекция будет развиваться в России. Он добавил, что она преимущественно поражает мужчин монголоидной расы.

По состоянию на утро вторника вирус, который, как полагают, возник в китайском Ухане, унес жизни 426 человек. Между тем, зараженными числятся более 20 тысяч человек в 27 странах.

